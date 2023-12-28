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Италия
28 декабря 2023, 14:53 |
153
0

Защитник Ювентуса может оказаться в Барселоне

У Даниэле Ругани осталось всего полгода контракта с туринцами

28 декабря 2023, 14:53 |
153
0
Защитник Ювентуса может оказаться в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может покинуть Турин уже в нынешнее зимнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» рассматривает недорогие варианты, чтобы усилить свою линию защиты уже в ближайшее время. Несмотря на недавние сообщения о том, что «Ювентус» и Ругани близки к продлению контракта, этого сделать не удалось, и у Даниэле остается всего полгода по нынешнему соглашению. В таком случае туринцы не смогут просить слишком много денег за своего защитника и расстанутся с ним на условиях каталонцев, чтобы летом не отпускать футболиста бесплатно.

Добавим, что 29-летний Ругани провел в нынешнем сезоне Серии А всего восемь матчей (525 минут). Защитник перешел в «Ювентус» из «Эмполи» зимой 2015 года, с того времени проведя за «Старую Синьору» 138 матчей во всех турнирах и забив 9 мячей. При этом сезон-2020/2021 Даниэле отыграл в аренде во французском «Ренне» и «Кальяри».

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Источник Mundo Deportivo
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