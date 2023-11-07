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Италия
07 ноября 2023, 13:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:03
143
0

Ювентус близок к продлению контракта с защитником

Даниэле Ругани согласился на снижение зарплаты

07 ноября 2023, 13:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:03
143
0
Ювентус близок к продлению контракта с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Ругани

Итальянский «Ювентус» близок к продлению контракта с центральным защитником Даниэле Ругани, сообщает Николо Скира.

Руководство клуба довольно игрой 29-летнего Ругани. Однако для того, чтобы остаться в «Старой синьоре», Ругани пришлось согласиться на снижение зарплаты с нынешних 3 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Даниэле Ругани сыграл пять матчей без результативных действий.

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Серия A Ювентус Даниэле Ругани продление контракта чемпионат Италии по футболу Николо Скира
Источник Николо Скира
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