Ювентус близок к продлению контракта с защитником

Итальянский «Ювентус» близок к продлению контракта с центральным защитником Даниэле Ругани, сообщает Николо Скира.

Руководство клуба довольно игрой 29-летнего Ругани. Однако для того, чтобы остаться в «Старой синьоре», Ругани пришлось согласиться на снижение зарплаты с нынешних 3 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Даниэле Ругани сыграл пять матчей без результативных действий.