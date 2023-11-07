Италия07 ноября 2023, 13:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:03
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Ювентус близок к продлению контракта с защитником
Даниэле Ругани согласился на снижение зарплаты
07 ноября 2023, 13:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 13:03
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Итальянский «Ювентус» близок к продлению контракта с центральным защитником Даниэле Ругани, сообщает Николо Скира.
Руководство клуба довольно игрой 29-летнего Ругани. Однако для того, чтобы остаться в «Старой синьоре», Ругани пришлось согласиться на снижение зарплаты с нынешних 3 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Даниэле Ругани сыграл пять матчей без результативных действий.
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