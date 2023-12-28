Георгий СУДАКОВ: «Шахтер умеет держать марку и продавать игроков»
Хавбек «Шахтера» – о своем будущем
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал слухи о своем возможном переходе в большой европейский клуб уже нынешней зимой:
– Слухи о твоем возможном трансфере тебе не мешают?
– Вообще никаких проблем. На меня это не влияет. Да, идут какие-то разговоры, представители клубов общаются, но я хорошо знаю одно - моя задача играть в футбол и достигать результат.
– Пишут о «Ювентусе» и «Челси», «Барселоне» и «Арсенале». Как ты считаешь, может лучше начать с условного «Брайтона»?
– Трудно сказать. Действительно, пример Виктора Цыганкова и Артема Довбика очень показателен. Они перешли вроде бы в среднюю команду, теперь она лидирует в чемпионате Испании, а наших ребят уже хотят пригласить ведущие клубы Европы.
Возможно, нужен именно такой трамплин, хотя история Михаила Мудрика тоже показательна. Мы хорошо знали, каким он поехал в «Челси», а теперь видим, каким он стал. Могу об этом судить по тренировкам и матчам за сборную. Мудрик прошел адаптацию и вышел на новый уровень в таком клубе.
Я знаю одно - все будет решаться совместно с моим клубом. Я очень уважаю интересы «Шахтера», который умеет держать марку и продавать игроков, уважаю президента клуба и других руководителей, и уверен, что они так же желают мне успехов.
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