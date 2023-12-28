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  4. Арсенал может продать конкурента Зинченко в Наполи
Англия
28 декабря 2023, 14:02 |
473
0

Арсенал может продать конкурента Зинченко в Наполи

Такехиро Томиясу может вернуться в Серию А

28 декабря 2023, 14:02 |
473
0
Арсенал может продать конкурента Зинченко в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

«Наполи» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Такехиро Томиясу. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Томиясу может сыграть как в центре, так и на обоих флангах защиты, поэтому является прямым конкурентом по позиции Александра Зинченко.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего японца 1 гол и 3 ассиста в 19 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Томиясу не играет с начала декабря из-за травмы.

Трансферная стоимость игрока сборной Японии оценивается в 30 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года. В 2019 – 2021 годах Томиясу уже выступал в Серии А за «Болонью».

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Источник Sky Sport Italia
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