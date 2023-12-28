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WTA
28 декабря 2023, 13:40 | Обновлено 28 декабря 2023, 13:50
262
0

Возможна очная игра. Ястремская и Стародубцева узнали соперниц по Брисбену

Украинки сыграют в квалификации первого турнира 2024 года

28 декабря 2023, 13:40 | Обновлено 28 декабря 2023, 13:50
262
0
Возможна очная игра. Ястремская и Стародубцева узнали соперниц по Брисбену
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева узнали соперниц по стартовому турниру 2024 года серии WTA 500, который состоится в Брисбене (Австралия). Девушки начнут выступления с квалификации.

Ястремская, получив в отборе второй номер посева, в первом круге квалификации встретится с Се Шувэй из Тайваня.

Стародубцева начнет выступления встречей с австралийкой Мэддисон Инглис. В случае успеха, Даяна и Юлия сыграют между собой за право пробиться в основную сетку турнира.

Напомним, ранее стало известно, что в команде Даяны Ястремской появился новый тренер.

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Даяна Ястремская Юлия Стародубцева WTA Брисбен Се Шувэй
Источник WTA
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