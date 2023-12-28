Возможна очная игра. Ястремская и Стародубцева узнали соперниц по Брисбену
Украинки сыграют в квалификации первого турнира 2024 года
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева узнали соперниц по стартовому турниру 2024 года серии WTA 500, который состоится в Брисбене (Австралия). Девушки начнут выступления с квалификации.
Ястремская, получив в отборе второй номер посева, в первом круге квалификации встретится с Се Шувэй из Тайваня.
Стародубцева начнет выступления встречей с австралийкой Мэддисон Инглис. В случае успеха, Даяна и Юлия сыграют между собой за право пробиться в основную сетку турнира.
Напомним, ранее стало известно, что в команде Даяны Ястремской появился новый тренер.
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