В команде Ястремской появился новый тренер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) начала работу с Эммануэлем (Ману) Гойсснером.

52-летнего специалист является бывшим игроком, в период с 2007 по 2011 год был капитаном сборной Монако в Кубке Дэвиса.

Гойсснер работал в академии Патрика Муратоглу и академии All In, где с ним тренировалась Катарина Завацкая. Также Ману работал с младшей сестрой Даяны, Иванной Ястремской.

Отметим, что Даяна Ястремская начнет новый сезон на турнире WTA 500 в Брисбене и после выступит в квалификации Открытого чемпионата Австралии.