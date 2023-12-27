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WTA
27 декабря 2023, 18:47 |
348
0

В команде Ястремской появился новый тренер

Даяна будет работать под руководством Эммануэля Гойсснера

27 декабря 2023, 18:47 |
348
0
В команде Ястремской появился новый тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) начала работу с Эммануэлем (Ману) Гойсснером.

52-летнего специалист является бывшим игроком, в период с 2007 по 2011 год был капитаном сборной Монако в Кубке Дэвиса.

Гойсснер работал в академии Патрика Муратоглу и академии All In, где с ним тренировалась Катарина Завацкая. Также Ману работал с младшей сестрой Даяны, Иванной Ястремской.

Отметим, что Даяна Ястремская начнет новый сезон на турнире WTA 500 в Брисбене и после выступит в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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