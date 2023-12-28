Определены ключевые трансферные цели Челси на январь-2024

В лондонском «Челси» определили ключевые трансферные целями на предстоящее зимнее трансферное окно.

Сообщается, что «пенсионеры» хотят усилить позицию вратаря, правого защитника и нападающего.

Что до позиции справа в обороны, то в «Челси» изучают вопрос подписания защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша. В нем видят хорошего кандидата для замены Риса Джеймса.

В атаку рассматриваются нападающие «Наполи» и «Интера» – соответственно, Виктор Осимхен и Лаутаро Мартинес.

Ко всему прочем, лондонцы видят в голкипере «Атлетика» Унае Симоне подходящего кандидата на роль первого номера команды. Также в «Челси» следят за прогрессом вратаря «Валенсии» Гиорги Мамардашвили.

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Маурисио Почеттино просит подписать нападающего.