Определены ключевые трансферные цели Челси на январь-2024
«Синие» готовятся выйти на рынок игроков
В лондонском «Челси» определили ключевые трансферные целями на предстоящее зимнее трансферное окно.
Сообщается, что «пенсионеры» хотят усилить позицию вратаря, правого защитника и нападающего.
Что до позиции справа в обороны, то в «Челси» изучают вопрос подписания защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша. В нем видят хорошего кандидата для замены Риса Джеймса.
В атаку рассматриваются нападающие «Наполи» и «Интера» – соответственно, Виктор Осимхен и Лаутаро Мартинес.
Ко всему прочем, лондонцы видят в голкипере «Атлетика» Унае Симоне подходящего кандидата на роль первого номера команды. Также в «Челси» следят за прогрессом вратаря «Валенсии» Гиорги Мамардашвили.
Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Маурисио Почеттино просит подписать нападающего.
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