Нужен форвард. У Челси два основных и два альтернативных варианта усиления

Приоритетом «Челси» на зимнем трансферном рынке является подписание форварда. Наставник Маурисио Почеттино уже несколько раз жаловался на проблемы с количеством голов.

У клуба есть два основных варианта – Виктор Осимхен из «Наполи» и Айван Тоуни из «Брентфорда». При этом Осимхен недавно продлил контракт и будет стоить не менее 130 миллионов евро, а Тоуни в этом сезоне не играл из-за дисквалификации за ставки на матчи.

У Синих есть резервные варианты.

Клуб следит за выступлением форварда «Байера» Виктора Бонифасе (16 голов и 8 ассистов в сезоне) и нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко (7 голов).