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Англия
28 декабря 2023, 10:40 | Обновлено 28 декабря 2023, 11:49
1076
0

Нужен форвард. У Челси два основных и два альтернативных варианта усиления

Тренер просит подписать нападающего

28 декабря 2023, 10:40 | Обновлено 28 декабря 2023, 11:49
1076
0
Нужен форвард. У Челси два основных и два альтернативных варианта усиления
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифасе

Приоритетом «Челси» на зимнем трансферном рынке является подписание форварда. Наставник Маурисио Почеттино уже несколько раз жаловался на проблемы с количеством голов.

У клуба есть два основных варианта – Виктор Осимхен из «Наполи» и Айван Тоуни из «Брентфорда». При этом Осимхен недавно продлил контракт и будет стоить не менее 130 миллионов евро, а Тоуни в этом сезоне не играл из-за дисквалификации за ставки на матчи.

У Синих есть резервные варианты.

Клуб следит за выступлением форварда «Байера» Виктора Бонифасе (16 голов и 8 ассистов в сезоне) и нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко (7 голов).

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Айван Тоуни Виктор Осимхен Виктор Бонифасе Беньямин Шешко Челси трансферы трансферы АПЛ Байер Наполи Брентфорд РБ Лейпциг
Источник The Athletic
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