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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с основным защитником
Италия
28 декабря 2023, 12:48 |
137
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с основным защитником

Новое соглашение рассчитано до 2028 года

28 декабря 2023, 12:48 |
137
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с основным защитником
ФК Ювентус. Глейсон Бремер

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с бразильским защитником Глейсоном Бремером. Новое соглашение с 26-летним защитником сборной Бразилии рассчитано до лета 2028 года.

Бремер выступает за «Ювентус» с лета 2022 года, когда «Старая синьора» приобрела его у «Торино» за 41 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 17 матчах Серии А.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по Родриго Де Паулю. После этого туринский клуб может переключить свое внимание на Георгия Судакова.

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Ювентус Глейсон Бремер продление контракта
Источник ФК Ювентус
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