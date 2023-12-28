ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с основным защитником

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с бразильским защитником Глейсоном Бремером. Новое соглашение с 26-летним защитником сборной Бразилии рассчитано до лета 2028 года.

Бремер выступает за «Ювентус» с лета 2022 года, когда «Старая синьора» приобрела его у «Торино» за 41 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 17 матчах Серии А.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по Родриго Де Паулю. После этого туринский клуб может переключить свое внимание на Георгия Судакова.