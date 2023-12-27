Переключатся на Судакова? Атлетико отказал Ювентусу в трансфере Де Пауля

«Атлетико» Мадрид отклонил предложение «Ювентуса» по поводу трансфера полузащитника сборной Аргентины Родриго Де Пауля. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, в «Атлетико» очень довольны игрой Де Пауля и не намерен продавать никого из своих полузащитников в январе.

Ранее сообщалось о том, что Де Пауль – одна из двух кандидатур «Ювентуса» на позицию полузащитника. Второй является украинец Георгий Судаков из «Шахтера», поэтому не исключено, что в ближайшее время «Старая синьора» активизируется в этом направлении.