Переключатся на Судакова? Атлетико отказал Ювентусу в трансфере Де Пауля
Туринскому клубу нужен новый полузащитник
«Атлетико» Мадрид отклонил предложение «Ювентуса» по поводу трансфера полузащитника сборной Аргентины Родриго Де Пауля. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, в «Атлетико» очень довольны игрой Де Пауля и не намерен продавать никого из своих полузащитников в январе.
Ранее сообщалось о том, что Де Пауль – одна из двух кандидатур «Ювентуса» на позицию полузащитника. Второй является украинец Георгий Судаков из «Шахтера», поэтому не исключено, что в ближайшее время «Старая синьора» активизируется в этом направлении.
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