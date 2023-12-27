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  4. Переключатся на Судакова? Атлетико отказал Ювентусу в трансфере Де Пауля
Италия
27 декабря 2023, 18:03 | Обновлено 27 декабря 2023, 18:23
619
0

Переключатся на Судакова? Атлетико отказал Ювентусу в трансфере Де Пауля

Туринскому клубу нужен новый полузащитник

27 декабря 2023, 18:03 | Обновлено 27 декабря 2023, 18:23
619
0
Переключатся на Судакова? Атлетико отказал Ювентусу в трансфере Де Пауля
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

«Атлетико» Мадрид отклонил предложение «Ювентуса» по поводу трансфера полузащитника сборной Аргентины Родриго Де Пауля. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, в «Атлетико» очень довольны игрой Де Пауля и не намерен продавать никого из своих полузащитников в январе.

Ранее сообщалось о том, что Де Пауль – одна из двух кандидатур «Ювентуса» на позицию полузащитника. Второй является украинец Георгий Судаков из «Шахтера», поэтому не исключено, что в ближайшее время «Старая синьора» активизируется в этом направлении.

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Источник Mundo Deportivo
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