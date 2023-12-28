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Англия
28 декабря 2023, 11:25 | Обновлено 28 декабря 2023, 11:44
590
0

Какие шансы у Мудрика на титул? Известны фавориты Кубка английской лиги

Лондонский «Челси» сыграет против «Мидлсбро»

28 декабря 2023, 11:25 | Обновлено 28 декабря 2023, 11:44
590
0
Какие шансы у Мудрика на титул? Известны фавориты Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

21 декабря состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги по футболу.

Лондонский «Челси» с украинцем Михаилом Мудриком сыграет против «Мидлсбро», а в другом полуфинальном матче «Ливерпуль» будет противостоять «Фулхэму».

По мнению букмекеров, главным фаворитом турнира является «Ливерпуль», коэффициент на победу которого составляет 1.8. Неплохие шансы и у лондонского «Челси» – 2.5. Букмекеры мало верят в успех «Фулхэма» (8.00), а победа «Мидлсбро» считается сенсацией, на триумф представителя Чемпионшипа дают коэффициент 23.

Первые матчи полуфинала Кубка английской лиги состоятся уже 9-10 января 2024 года.

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Ливерпуль Фулхэм Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
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