Какие шансы у Мудрика на титул? Известны фавориты Кубка английской лиги

21 декабря состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги по футболу.

Лондонский «Челси» с украинцем Михаилом Мудриком сыграет против «Мидлсбро», а в другом полуфинальном матче «Ливерпуль» будет противостоять «Фулхэму».

По мнению букмекеров, главным фаворитом турнира является «Ливерпуль», коэффициент на победу которого составляет 1.8. Неплохие шансы и у лондонского «Челси» – 2.5. Букмекеры мало верят в успех «Фулхэма» (8.00), а победа «Мидлсбро» считается сенсацией, на триумф представителя Чемпионшипа дают коэффициент 23.

Первые матчи полуфинала Кубка английской лиги состоятся уже 9-10 января 2024 года.