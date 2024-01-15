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  4. «Я просто бью людей». Шакил О'Нил объяснил, почему не стал тренером
Испания
15 января 2024, 02:11 |
39
0

«Я просто бью людей». Шакил О'Нил объяснил, почему не стал тренером

Легендарный баскетболист объяснил, почему бы не смог тренировать сегодняшний «Лейкерс»

15 января 2024, 02:11 |
39
0
«Я просто бью людей». Шакил О'Нил объяснил, почему не стал тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Шакил О'Нил

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал, почему не стал тренером, и не смог бы тренировать сегодняшний «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Никогда не смог бы стать коучем. Знаете почему? Я просто бью людей. Если бы кто-то из сегодняшнего «Лейкерс» меня не послушался на тренировке я бы просто его ударил за это», – рассказал легендарный центровой.

В настоящее время «Лейкерс» занимает лишь десятое место на Западе, проиграв семь матчей в последних десяти встречах.

Ранее американский мужской журнал GQ опубликовал рейтинг самых сексуальных лысых мужчин на планете, в который попал и легендарный центровой.

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Шакил О'Нил НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Источник YouTube
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