«Я просто бью людей». Шакил О'Нил объяснил, почему не стал тренером
Легендарный баскетболист объяснил, почему бы не смог тренировать сегодняшний «Лейкерс»
Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал, почему не стал тренером, и не смог бы тренировать сегодняшний «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Никогда не смог бы стать коучем. Знаете почему? Я просто бью людей. Если бы кто-то из сегодняшнего «Лейкерс» меня не послушался на тренировке я бы просто его ударил за это», – рассказал легендарный центровой.
В настоящее время «Лейкерс» занимает лишь десятое место на Западе, проиграв семь матчей в последних десяти встречах.
Ранее американский мужской журнал GQ опубликовал рейтинг самых сексуальных лысых мужчин на планете, в который попал и легендарный центровой.
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