«Я просто бью людей». Шакил О'Нил объяснил, почему не стал тренером

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал, почему не стал тренером, и не смог бы тренировать сегодняшний «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Никогда не смог бы стать коучем. Знаете почему? Я просто бью людей. Если бы кто-то из сегодняшнего «Лейкерс» меня не послушался на тренировке я бы просто его ударил за это», – рассказал легендарный центровой.

В настоящее время «Лейкерс» занимает лишь десятое место на Западе, проиграв семь матчей в последних десяти встречах.

Ранее американский мужской журнал GQ опубликовал рейтинг самых сексуальных лысых мужчин на планете, в который попал и легендарный центровой.