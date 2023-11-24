Джордан и О'Нил попали в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире
Автором рейтинга является журнал GQ
Американский мужской журнал GQ опубликовал рейтинг самых сексуальных лысых мужчин на планете.
В рейтинг попали две легенды НБА. На шестом месте разместился шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, а доминирующий в прошлом центровой Шакил О'Нил занял девятую строчку списка.
На первом месте рейтинга разместился принц Уэльский Уильям. В списке также присутствуют бывшие профессиональные игроки в американский футбол Терри Крюс и Дуэйн Джонсон.
Топ-10 самых сексуальных лысых мужчин на планете от GQ:
- Принц Уильям
- Вин Дизель
- Джейсон Стэтхэм
- Сэмюэл Л. Джексон
- Джефф Безос
- Майкл Джордан
- Дуэйн Джонсон
- Шемар Мур
- Шакил О’Нил
- Терри Крюс
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