Джордан и О'Нил попали в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире

Американский мужской журнал GQ опубликовал рейтинг самых сексуальных лысых мужчин на планете.



В рейтинг попали две легенды НБА. На шестом месте разместился шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, а доминирующий в прошлом центровой Шакил О'Нил занял девятую строчку списка.

На первом месте рейтинга разместился принц Уэльский Уильям. В списке также присутствуют бывшие профессиональные игроки в американский футбол Терри Крюс и Дуэйн Джонсон.

Топ-10 самых сексуальных лысых мужчин на планете от GQ: