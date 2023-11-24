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  4. Джордан и О'Нил попали в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире
Аргентина
24 ноября 2023, 03:44 |
24
0

Джордан и О'Нил попали в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире

Автором рейтинга является журнал GQ

24 ноября 2023, 03:44 |
24
0
Джордан и О'Нил попали в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Шакил О'Нил та Майкл Джордан

Американский мужской журнал GQ опубликовал рейтинг самых сексуальных лысых мужчин на планете.

В рейтинг попали две легенды НБА. На шестом месте разместился шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, а доминирующий в прошлом центровой Шакил О'Нил занял девятую строчку списка.

На первом месте рейтинга разместился принц Уэльский Уильям. В списке также присутствуют бывшие профессиональные игроки в американский футбол Терри Крюс и Дуэйн Джонсон.

Топ-10 самых сексуальных лысых мужчин на планете от GQ:

  1. Принц Уильям
  2. Вин Дизель
  3. Джейсон Стэтхэм
  4. Сэмюэл Л. Джексон
  5. Джефф Безос
  6. Майкл Джордан
  7. Дуэйн Джонсон
  8. Шемар Мур
  9. Шакил О’Нил
  10. Терри Крюс

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Шакил О'Нил Майкл Джордан НБА рейтинг Чикаго Буллз
Источник GQ
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