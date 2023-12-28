Почеттино дал оценку победе над Пэлас с голом Мудрика для наследия клуба

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино после победы в 19-м туре Английской Премьер-лиги над «Кристал Пэлас» (2:1) коснулся темы победной домашней серии команды.

«Мы начинаем строить свою победную серию на «Стэмфорд Бридж». В этой лиге нужно быть последовательным. В последние год-полтора результаты были не очень хорошими, поэтому так важно побеждать на глазах у наших болельщиков», – заявил Почеттино.

Напомним, для «Челси» победа над «Кристал Пэлас» стала четвертой кряду в родных стенах во всех турнирах. В таблице АПЛ «синие» занимают 10-е место, имея 25 очков.

Ранее в Англии дали оценку игре украинца Михаила Мудрика в матче против «Кристал Пэлас», в котором он отметился голом.