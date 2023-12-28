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  4. Почеттино дал оценку победе над Пэлас с голом Мудрика для наследия клуба
Англия
28 декабря 2023, 10:14 | Обновлено 28 декабря 2023, 10:38
408
1

Почеттино дал оценку победе над Пэлас с голом Мудрика для наследия клуба

Аргентинский специалист – о традициях

28 декабря 2023, 10:14 | Обновлено 28 декабря 2023, 10:38
408
1
Почеттино дал оценку победе над Пэлас с голом Мудрика для наследия клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино после победы в 19-м туре Английской Премьер-лиги над «Кристал Пэлас» (2:1) коснулся темы победной домашней серии команды.

«Мы начинаем строить свою победную серию на «Стэмфорд Бридж». В этой лиге нужно быть последовательным. В последние год-полтора результаты были не очень хорошими, поэтому так важно побеждать на глазах у наших болельщиков», – заявил Почеттино.

Напомним, для «Челси» победа над «Кристал Пэлас» стала четвертой кряду в родных стенах во всех турнирах. В таблице АПЛ «синие» занимают 10-е место, имея 25 очков.

Ранее в Англии дали оценку игре украинца Михаила Мудрика в матче против «Кристал Пэлас», в котором он отметился голом.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Swed
Серию нужно продолжать.   30-го выезд к Лутону.   И потом ещё штук 5 побед.)  Главное Мудрика не менять, пока не забьёт гол.
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