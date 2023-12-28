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  4. Миколенко не позволил беттеру заработать £960 с матча Эвертон – Ман Сити
Англия
28 декабря 2023, 06:21 |
1664
0

Миколенко не позволил беттеру заработать £960 с матча Эвертон – Ман Сити

Виталий отыграл против «горожан» чисто, ни разу не сфолив, но «ириски» все равно проиграли

28 декабря 2023, 06:21 |
1664
0
Миколенко не позволил беттеру заработать £960 с матча Эвертон – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва и Виталий Миколенко

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Украинский защитник хозяев Виталий Миколено вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. За встречу Виталий ни разу не сфолил.

Чистая игра Миколенко не позволила беттеру под ником Oli_MM19 в Twitter заработать 960 фунтов стерлингов.

Игрок собрал комбинированную ставку на поединок «Эвертон» – «Манчестер Сити» из 8 cобытий:

  • Джаррад Брэнтуэйт – минимум 1 отбор
  • Более 6 ударов от игроков Эвертона
  • Более 10 свободных ударов (штрафных) от игроков Манчестер Сити
  • Более 12 отборов от игроков Эвертона
  • Более 1 удара по воротам от Хулиана Альвареса
  • Более / или 3 угловых от игроков Манчестер Сити
  • Победа Манчестер Сити
  • Минимум 1 фол от Виталия Миколенко

7 событий из 8 сыграли, а вот «пик» Миколенко с фолами – нет.

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Источник Sport.ua
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