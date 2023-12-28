Миколенко не позволил беттеру заработать £960 с матча Эвертон – Ман Сити
Виталий отыграл против «горожан» чисто, ни разу не сфолив, но «ириски» все равно проиграли
27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».
Украинский защитник хозяев Виталий Миколено вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. За встречу Виталий ни разу не сфолил.
Чистая игра Миколенко не позволила беттеру под ником Oli_MM19 в Twitter заработать 960 фунтов стерлингов.
Игрок собрал комбинированную ставку на поединок «Эвертон» – «Манчестер Сити» из 8 cобытий:
- Джаррад Брэнтуэйт – минимум 1 отбор
- Более 6 ударов от игроков Эвертона
- Более 10 свободных ударов (штрафных) от игроков Манчестер Сити
- Более 12 отборов от игроков Эвертона
- Более 1 удара по воротам от Хулиана Альвареса
- Более / или 3 угловых от игроков Манчестер Сити
- Победа Манчестер Сити
- Минимум 1 фол от Виталия Миколенко
7 событий из 8 сыграли, а вот «пик» Миколенко с фолами – нет.
@AndyRobsonTips PAINNNN, 1 mykolenko foul away from winning £960 pic.twitter.com/aymNtxXG71— Oli_MM19 (@Oli_CheFC) December 27, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Официальный YouTube-канал чемпионата Испании опубликовал лучшие моменты Андрея
Виталий Миколенко отыграл полный матч