Миколенко не позволил беттеру заработать £960 с матча Эвертон – Ман Сити

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Украинский защитник хозяев Виталий Миколено вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. За встречу Виталий ни разу не сфолил.

Чистая игра Миколенко не позволила беттеру под ником Oli_MM19 в Twitter заработать 960 фунтов стерлингов.

Игрок собрал комбинированную ставку на поединок «Эвертон» – «Манчестер Сити» из 8 cобытий:

Джаррад Брэнтуэйт – минимум 1 отбор

Более 6 ударов от игроков Эвертона

Более 10 свободных ударов (штрафных) от игроков Манчестер Сити

Более 12 отборов от игроков Эвертона

Более 1 удара по воротам от Хулиана Альвареса

Более / или 3 угловых от игроков Манчестер Сити

Победа Манчестер Сити

Минимум 1 фол от Виталия Миколенко

7 событий из 8 сыграли, а вот «пик» Миколенко с фолами – нет.