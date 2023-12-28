ОФИЦИАЛЬНО. 70-летний бывший коуч Шевченко возглавил Панатинаикос

70-летний турецкий специалист Фатих Терим официально возглавил греческий футбольный клуб «Панатинаикос».

Детали соглашения между сторонами не разглашаются. Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, контракт рассчитан до 2025 года.

Последним местом работы Терима был «Галатасарай». Также он тренировал сборную Турции, «Милан», «Фиорентину» и другие турецкие клубы.

В «Милане» Терим находился недолго, отработав только в 10 турах чемпионата Италии сезона 2001/02. Тогда за «россонери» выступал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Ранее «Панатинаикос» покинул Иван Йованович, который тренировал команду на протяжении двух с половиной лет.