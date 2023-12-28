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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 70-летний бывший коуч Шевченко возглавил Панатинаикос
Греция
28 декабря 2023, 05:10 |
240
1

ОФИЦИАЛЬНО. 70-летний бывший коуч Шевченко возглавил Панатинаикос

Детали соглашение клуба с Фатихом Теремом не разглашаются

28 декабря 2023, 05:10 |
240
1
ОФИЦИАЛЬНО. 70-летний бывший коуч Шевченко возглавил Панатинаикос
ФК Панатинаикос. Фатих Терим

70-летний турецкий специалист Фатих Терим официально возглавил греческий футбольный клуб «Панатинаикос».

Детали соглашения между сторонами не разглашаются. Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, контракт рассчитан до 2025 года.

Последним местом работы Терима был «Галатасарай». Также он тренировал сборную Турции, «Милан», «Фиорентину» и другие турецкие клубы.

В «Милане» Терим находился недолго, отработав только в 10 турах чемпионата Италии сезона 2001/02. Тогда за «россонери» выступал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Ранее «Панатинаикос» покинул Иван Йованович, который тренировал команду на протяжении двух с половиной лет.

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Панатинаикос Фатих Терим Андрей Шевченко назначение тренера отставка Иван Йованович
Источник ФК Панатинаикос
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Alex Komnin
Це щось...Турок у Греції...Це наче Мхітарян поїхав би грати до Азербайджану.
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