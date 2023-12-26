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  4. Назван клуб, где возобновит тренерскую карьеру 70-летний Фатих Терим
Греция
26 декабря 2023, 19:27 |
413
0

Назван клуб, где возобновит тренерскую карьеру 70-летний Фатих Терим

Опытный специалист находился без работы с января 2022-го

26 декабря 2023, 19:27 |
413
0
Назван клуб, где возобновит тренерскую карьеру 70-летний Фатих Терим
Getty Images/Global Images Ukraine. Фатих Терим

Легендарный турецкий специалист 70-летний Фатих Терим возвращается к тренерской работе.

Опытный наставник находился без работы с января прошлого года, когда был уволен из «Галатасарая». Как утверждает известный журналист Николо Скира, Терим станет новым главным тренером греческого «Панатинаикоса», подписав контракт до 2025 года и заменив на этой должности Ивана Йовановича.

Добавим, что за свою тренерскую карьеру Фатих Терим выиграл 17 трофеев, причем все – с «Галатасараем», став восьмикратным чемпионом Турции и приведя стамбульский клуб к триумфу в Кубке УЕФА-1999/2000.

Что касается «Панатинаикоса», то новый клуб Терима на данный момент занимает второе место в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая на одно очко от лидирующего ПАОКа и опережая на два балла идущий третьим «Олимпиакос».

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Фатих Терим Галатасарай чемпионат Турции по футболу Панатинаикос чемпионат Греции по футболу ПАОК Олимпиакос Пирей Кубок УЕФА
Источник Николо Скира
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