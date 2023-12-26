Назван клуб, где возобновит тренерскую карьеру 70-летний Фатих Терим
Опытный специалист находился без работы с января 2022-го
Легендарный турецкий специалист 70-летний Фатих Терим возвращается к тренерской работе.
Опытный наставник находился без работы с января прошлого года, когда был уволен из «Галатасарая». Как утверждает известный журналист Николо Скира, Терим станет новым главным тренером греческого «Панатинаикоса», подписав контракт до 2025 года и заменив на этой должности Ивана Йовановича.
Добавим, что за свою тренерскую карьеру Фатих Терим выиграл 17 трофеев, причем все – с «Галатасараем», став восьмикратным чемпионом Турции и приведя стамбульский клуб к триумфу в Кубке УЕФА-1999/2000.
Что касается «Панатинаикоса», то новый клуб Терима на данный момент занимает второе место в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая на одно очко от лидирующего ПАОКа и опережая на два балла идущий третьим «Олимпиакос».
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