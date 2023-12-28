ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
Украинец отличился в матче против «Кристал Пэлас» на 13-й минуте
27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «синих».
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и был заменен на 71-й на Армандо Бройя из-за повреждения. Украине открыл счет в поединке на 13-й минуте.
Для Михаила этот 3-й матч в высшем английском дивизионе и 5-й во всех турнирах (включая товарищеские матчи).
После завершения встречи Мудрик опубликовал сториз в своем Instagram, в которой отреагировал на свой перфоманс:
«Pure happineess», что в переводе означает: «Настоящее счастье».
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
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