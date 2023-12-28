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Бельгия
28 декабря 2023, 03:12 |
36
0

Шарлеруа обыграл Мехелен и догнал команду Сидорчука, победа Антверпена

27 декабря завершились все матчи 20-го тура чемпионата Бельгии

28 декабря 2023, 03:12 |
36
0
Шарлеруа обыграл Мехелен и догнал команду Сидорчука, победа Антверпена
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря завершились все матчи 20-го тура чемпионата Бельгиию

«Стандард» расписал ничью с «Сент-Трюйден» 1:1.

«Андерлехт», который занимает второе место в таблице чемпионата, на своем поле обыграл «Серкль Брюгге» 2:0.

«Шарлеруа» выиграл у «Мехелена» и догнал «Вестерло» с Сергеем Сидорчуком по очкам. Теперь 11-е, 12-е, 13-е места делят сразу 3 команды с 21 пунктом: «Вестерло», «Шарлеруа» и «РВД Моленбек».

Чемпионат Бельгии. 20-й тур. 27 декабря

  • Стандард – Сент-Трюйден – 1:1
  • Андерлехт – Серкль Брюгге – 2:0
  • Шарлеруа – Мехелен – 3:1

Таблица чемпионата Бельгии 2023/24 после 20-го тура

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Мехелен Сент-Трюйден РВД Моленбек Стандард Андерлехт Серкль Брюгге Шарлеруа Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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