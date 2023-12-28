Шарлеруа обыграл Мехелен и догнал команду Сидорчука, победа Антверпена
27 декабря завершились все матчи 20-го тура чемпионата Бельгии
27 декабря завершились все матчи 20-го тура чемпионата Бельгиию
«Стандард» расписал ничью с «Сент-Трюйден» 1:1.
«Андерлехт», который занимает второе место в таблице чемпионата, на своем поле обыграл «Серкль Брюгге» 2:0.
«Шарлеруа» выиграл у «Мехелена» и догнал «Вестерло» с Сергеем Сидорчуком по очкам. Теперь 11-е, 12-е, 13-е места делят сразу 3 команды с 21 пунктом: «Вестерло», «Шарлеруа» и «РВД Моленбек».
Чемпионат Бельгии. 20-й тур. 27 декабря
- Стандард – Сент-Трюйден – 1:1
- Андерлехт – Серкль Брюгге – 2:0
- Шарлеруа – Мехелен – 3:1
Таблица чемпионата Бельгии 2023/24 после 20-го тура
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