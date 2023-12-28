Шарлеруа обыграл Мехелен и догнал команду Сидорчука, победа Антверпена

27 декабря завершились все матчи 20-го тура чемпионата Бельгиию

«Стандард» расписал ничью с «Сент-Трюйден» 1:1.

«Андерлехт», который занимает второе место в таблице чемпионата, на своем поле обыграл «Серкль Брюгге» 2:0.

«Шарлеруа» выиграл у «Мехелена» и догнал «Вестерло» с Сергеем Сидорчуком по очкам. Теперь 11-е, 12-е, 13-е места делят сразу 3 команды с 21 пунктом: «Вестерло», «Шарлеруа» и «РВД Моленбек».

Чемпионат Бельгии. 20-й тур. 27 декабря

Стандард – Сент-Трюйден – 1:1

Андерлехт – Серкль Брюгге – 2:0

– Серкль Брюгге – 2:0 Шарлеруа – Мехелен – 3:1

Таблица чемпионата Бельгии 2023/24 после 20-го тура