Таблица чемпионата Бельгии. Кто лидер, сохранит ли прописку Сидорчук?

26-27 декабря проходят матчи 20-го тура чемпионата Бельгии 2023/24, которые станут заключительными в 2023 году.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вместе с «Вестерло» обыграл «Моленбек» со счетом 3:0. Украинец отыграл все 90 минут.

«Моленбек» – прямой конкурент Сидорчука и компании в борьбе за выживание. Сейчас у команд по 21 очку, однако выше находится именно «Вестерло» (результат личной встречи + разница забитых и пропущенных).

Лидером чемпионата Бельгии и зимним чемпионом стал «Юнион Сент-Жиллуаз», у которого 48 пунктов. Ближайшим преследователем является «Андерлехт» (39), который проведет матч 20-го тура 27 декабря против «Серкль Брюгге».

Тройку замыкает «Гент» (38), на 4-м месте идет «Генк» (34), а а 5-м – «Брюгге» (34).

Чемпионат Бельгии 2023/24. 20-й тур. 26-27 декабря

Генк – Антверпен – 3:0

– Антверпен – 3:0 Ауд-Хеверле Левен – Эйпен – 3:0

– Эйпен – 3:0 Кортрейк – Гент – 0:2

– 0:2 Вестерло – Моленбек – 3:0

– Моленбек – 3:0 Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз – 1:1

Стандард – Сент-Трюйден (27 декабря)

Андерлехт – Серкль Брюгге (27 декабря)

Шарлеруа – Мехелен (27 декабря)

Таблица чемпионата Бельгии 2023/24