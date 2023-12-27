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Бельгия
27 декабря 2023, 04:35 |
188
0

Таблица чемпионата Бельгии. Кто лидер, сохранит ли прописку Сидорчук?

Вестерло с украинским полузащитником обыграл «Моленбек»

27 декабря 2023, 04:35 |
188
0
Таблица чемпионата Бельгии. Кто лидер, сохранит ли прописку Сидорчук?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

26-27 декабря проходят матчи 20-го тура чемпионата Бельгии 2023/24, которые станут заключительными в 2023 году.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вместе с «Вестерло» обыграл «Моленбек» со счетом 3:0. Украинец отыграл все 90 минут.

«Моленбек» – прямой конкурент Сидорчука и компании в борьбе за выживание. Сейчас у команд по 21 очку, однако выше находится именно «Вестерло» (результат личной встречи + разница забитых и пропущенных).

Лидером чемпионата Бельгии и зимним чемпионом стал «Юнион Сент-Жиллуаз», у которого 48 пунктов. Ближайшим преследователем является «Андерлехт» (39), который проведет матч 20-го тура 27 декабря против «Серкль Брюгге».

Тройку замыкает «Гент» (38), на 4-м месте идет «Генк» (34), а а 5-м – «Брюгге» (34).

Чемпионат Бельгии 2023/24. 20-й тур. 26-27 декабря

  • Генк – Антверпен – 3:0
  • Ауд-Хеверле Левен – Эйпен – 3:0
  • Кортрейк – Гент – 0:2
  • Вестерло – Моленбек – 3:0
  • Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз – 1:1
  • Стандард – Сент-Трюйден (27 декабря)
  • Андерлехт – Серкль Брюгге (27 декабря)
  • Шарлеруа – Мехелен (27 декабря)

Таблица чемпионата Бельгии 2023/24

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Источник Sport.ua
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