Таблица чемпионата Бельгии. Кто лидер, сохранит ли прописку Сидорчук?
Вестерло с украинским полузащитником обыграл «Моленбек»
26-27 декабря проходят матчи 20-го тура чемпионата Бельгии 2023/24, которые станут заключительными в 2023 году.
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вместе с «Вестерло» обыграл «Моленбек» со счетом 3:0. Украинец отыграл все 90 минут.
«Моленбек» – прямой конкурент Сидорчука и компании в борьбе за выживание. Сейчас у команд по 21 очку, однако выше находится именно «Вестерло» (результат личной встречи + разница забитых и пропущенных).
Лидером чемпионата Бельгии и зимним чемпионом стал «Юнион Сент-Жиллуаз», у которого 48 пунктов. Ближайшим преследователем является «Андерлехт» (39), который проведет матч 20-го тура 27 декабря против «Серкль Брюгге».
Тройку замыкает «Гент» (38), на 4-м месте идет «Генк» (34), а а 5-м – «Брюгге» (34).
Чемпионат Бельгии 2023/24. 20-й тур. 26-27 декабря
- Генк – Антверпен – 3:0
- Ауд-Хеверле Левен – Эйпен – 3:0
- Кортрейк – Гент – 0:2
- Вестерло – Моленбек – 3:0
- Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз – 1:1
- Стандард – Сент-Трюйден (27 декабря)
- Андерлехт – Серкль Брюгге (27 декабря)
- Шарлеруа – Мехелен (27 декабря)
Таблица чемпионата Бельгии 2023/24
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