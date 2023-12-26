Вестерло разгромил прямого конкурента. Сидорчук отыграл весь матч
26 декабря состоялся матч 20-го тура чемпионата Бельгии
Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 20-го тура чемпионата Бельгии между «Вестерло» и РВДМ. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
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Сергей Сидорчук провел на поле все 90 минут.
Благодаря этой победе «Вестерло» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, которая гарантирует участие в борьбе за выход в группу Лиги конференций. Однако у «Шарлеруа», который идет в группе выбывания, всего на 3 очка меньше и игра в запасе.
Чемпионат Бельгии. 20-й тур. 26 декабря.
Вестерло – РВДМ – 3:0
Голы: Йоу, 14, Гауторп, 64, Гесе, 82 (автогол)
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