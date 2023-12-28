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  4. ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас
Англия
28 декабря 2023, 00:37 |
600
0

ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас

Украинец помог «Челси» победить в лондонском дерби

28 декабря 2023, 00:37 |
600
0
ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.

Вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте, который стал для него третьим в английском чемпионате. Украинец отыграл в этом матче 71 минуту и был заменен из-за повреждения.

За свою игру Мудрик получил одну из самых высоких оценок в матче.

ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас

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Источник Sport.ua
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