27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.

Вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте, который стал для него третьим в английском чемпионате. Украинец отыграл в этом матче 71 минуту и был заменен из-за повреждения.

За свою игру Мудрик получил одну из самых высоких оценок в матче.

ВИДЕО. Он снова забил! Обзор действий Мудрика в матче с Кристал Пэлас