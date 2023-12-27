26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик с 11 голами завершил 2023 год в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

«Жирона» завершила первый круг испанского чемпионата на втором месте, уступая только мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям. Все игроки каталонского клуба получили рождественские выходные.

Артем Довбик провел время вместе с семьей. Украинец со своими подписчиками в инстаграме поделился фотосессией со своей женой и дочерью

Ранее экс-нападающие «Жироны» оценили уровень Довбика.

ФОТО. Главная поддержка Довбика. Артем поделился семейной фотосессией