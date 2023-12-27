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  4. «Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
Испания
27 декабря 2023, 18:51 |
1138
0

«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика

Украинский нападающий получил комплименты от своих предшественников

27 декабря 2023, 18:51 |
1138
0
«Танк для Реала или Барсы». Экс-нападающие Жироны оценили уровень Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Жироны» Артем Довбик поражает испанских болельщиков своей результативностью.

Местное издание Sport.es решило собрать мнения 5 бывших форвардов «Жироны» о 26-летнем украинце.

Джито Сильвестре (2007-2009): «Жирона» имеет нападающего мирового уровня. Возможно, у него была незаметная карьера, но сейчас он входит в пятерку лучших форвардов Европы».

Фран Сандаза (2014-2015 и 2016-2017): «Это безумие! У него лучшая статистика, чем у Беллингема! Так играть в первый год, без адаптации... Это невероятно! Еще один большой успех менеджмента. Он готов играть за большой топ-клуб, как физически, так и морально».

Кико Ратон (2009-2011): «Какое открытие! Он танк, большой и ловкий одновременно. Он легко разворачивается и бьет по воротам, а также хорошо играет головой. «Барселона» и «Реал» любят таких нападающих, но, к счастью, он играет за «Жирону». Надеюсь, что она нас удивит».

Хави Акунья (2011-2013): «Если бы он играл за «Жирону» в прошлом сезоне, то она бы финишировала выше. Сейчас «Жирона» может повторить сказку «Лестера».

Деян Лекич (2015-2016): «Он хорошо играет спиной к воротам. Довбик добьется успеха, и даже большего, чем мы видим сейчас. Если он продолжит так играть, за ним придут большие европейские клубы».

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».

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Источник Sport.es
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