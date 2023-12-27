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Испания
27 декабря 2023, 16:33 | Обновлено 27 декабря 2023, 16:38
1162
0

«Форвард без слабостей». В Испании сравнили Довбика с супергероем

Украинского игрока «Жироны» считают хладнокровным и смертоносным нападающим

27 декабря 2023, 16:33 | Обновлено 27 декабря 2023, 16:38
1162
0
«Форвард без слабостей». В Испании сравнили Довбика с супергероем
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанский портал Vavel разобрал игру украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика и сравнил его с Зимним Солдатом – персонажем киновселенной Marvel.

«Во вселенной Marvel Зимний Солдат был одним из самых холодных и самых смертоносных людей в мире. Это хладнокровие и убийственную способность Довбыка забивать голы можно сравнить с персонажем Marvel.

Хоть он и забивал в еврокубках в составе «Днепра-1», однако он не был одним из громких имен в европейском футболе. Несмотря на это, спортивный директор «Жироны» Кике Карсель поверил в футболиста, заплатив 7.5 миллионов евро за 70% прав на него.

Его 189 сантиметров роста делали его похожим на грубого и медленного игрока. Это оказалось далеким от истины: украинец является одним из самых быстрых и ловких форвардов лиги, а также прекрасно чувствует себя в игре в пас.

Он является третьим бомбардиром Ла Лиги. Позади него такие футболисты как Гризманн, Мората, Левандовски, Родриго.

Если кто-то еще сомневается, то появление Довбыка в «Жироне» – неслучайно. Украинец идеально подходит для системы Мичела, а лучшим для него партнером является соотечественник Виктор Цыганков. Сила их дуэта была прекрасно продемонстрирована в матче против «Барселоны», когда Артем забил с передачи Виктора. Этот гол претендует на звание лучшей комбинации Ла Лиги в декабре.

Довбик прекрасно понимает систему игры Мичела. Украинец умеет играть в пространстве, спиной к воротам, в одно касание и головой, что делает его форвардом без слабых мест».

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».

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Источник VAVEL.com
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