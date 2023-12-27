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Испания
27 декабря 2023, 21:28 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:11
1311
0

Жирона планирует приобрести бывшего игрока Ман Сити и Барселоны

Адриан Бернабе может усилить команду Мичела

27 декабря 2023, 21:28 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:11
1311
0
Жирона планирует приобрести бывшего игрока Ман Сити и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Бернабе

Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации испанского издания Ok Fichajes, «Жирона» заинтересована в покупке полузащитника итальянской «Пармы» Адриана Бернабе. Каталонский клуб рассматривает в нем вероятную замену Алеша Гарсии, которым заинтересовались топовые клубы.

Адриан Бернабе в свое время выступал в системе английского «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны».

Ранее появилась информация, что «Жирона» следит за полузащитником «Днепра-1» Александром Пихаленком.

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Источник Оkfichajes
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