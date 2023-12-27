Жирона планирует приобрести бывшего игрока Ман Сити и Барселоны

Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации испанского издания Ok Fichajes, «Жирона» заинтересована в покупке полузащитника итальянской «Пармы» Адриана Бернабе. Каталонский клуб рассматривает в нем вероятную замену Алеша Гарсии, которым заинтересовались топовые клубы.



Адриан Бернабе в свое время выступал в системе английского «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны».

Ранее появилась информация, что «Жирона» следит за полузащитником «Днепра-1» Александром Пихаленком.