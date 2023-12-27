«Похож на Луческу». Кочергин назвал подходящего тренера для Динамо
Полузащитник «Ракува» считает, что Марек Папшун подошел бы киевлянам.
Полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин считает, что его бывший тренер Марек Папшун подошел бы киевскому «Динамо».
– Создатель чемпионского «Ракува» Марек Папшун покинул команду после семи лет работы во главе команды. Сейчас клуб тренирует его ассистент Давид Шварга. Игра команды сильно изменилась?
– Основные принципы, которые были при Папшуне, сохранились. Шварга добавил свои детали, которые могут помочь нам быть еще лучше. Когда мы играем против команды за линией мяча, я выше поднимаюсь третьим десятком и насыщаю определенный участок поля в прессинге.
– Фамилию Папшуна часто можно было услышать в наших медиа в контексте возможного назначения в «Шахтер» или «Динамо». Кому из наших грандов его футбол мог бы подойти?
– Я думаю, что для «Динамо» стиль Папшуна подходил бы лучше, потому что у него все заложено на интенсивности, на спринтах. Как мы видели при Луческу, «Динамо» также играло в интенсивный и вертикальный футбол. Нечто похожее исповедует Папшун.
Ранее на должность главного тренера «Динамо» официально был назначен Александр Шовковский.
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