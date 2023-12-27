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  4. «Похож на Луческу». Кочергин назвал подходящего тренера для Динамо
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 19:51 | Обновлено 27 декабря 2023, 19:52
1395
0

«Похож на Луческу». Кочергин назвал подходящего тренера для Динамо

Полузащитник «Ракува» считает, что Марек Папшун подошел бы киевлянам.

27 декабря 2023, 19:51 | Обновлено 27 декабря 2023, 19:52
1395
0
«Похож на Луческу». Кочергин назвал подходящего тренера для Динамо
Twitter. Марек Папшун

Полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин считает, что его бывший тренер Марек Папшун подошел бы киевскому «Динамо».

– Создатель чемпионского «Ракува» Марек Папшун покинул команду после семи лет работы во главе команды. Сейчас клуб тренирует его ассистент Давид Шварга. Игра команды сильно изменилась?

– Основные принципы, которые были при Папшуне, сохранились. Шварга добавил свои детали, которые могут помочь нам быть еще лучше. Когда мы играем против команды за линией мяча, я выше поднимаюсь третьим десятком и насыщаю определенный участок поля в прессинге.

– Фамилию Папшуна часто можно было услышать в наших медиа в контексте возможного назначения в «Шахтер» или «Динамо». Кому из наших грандов его футбол мог бы подойти?

– Я думаю, что для «Динамо» стиль Папшуна подходил бы лучше, потому что у него все заложено на интенсивности, на спринтах. Как мы видели при Луческу, «Динамо» также играло в интенсивный и вертикальный футбол. Нечто похожее исповедует Папшун.

Ранее на должность главного тренера «Динамо» официально был назначен Александр Шовковский.

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Марек Папшун Владислав Кочергин Мирча Луческу Динамо Киев Ракув Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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