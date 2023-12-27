Мудрик попал в символическую сборную разочарований АПЛ по версии ESPN
Автор материала утверждает, что трансферная стоимость Михаила была слишком завышеной
Украинский легионер Михаил Мудрик попал в символическую сборную разочарований АПЛ в 2023 года по версии ESPN.
Команда разочарований выглядит так:
Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»).
Нападающий: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
«Как и Кукурелья с Фернандесом, Мудрик расплачивается за то, что перешел в «Челси» за сумму, намного превышающую его реальную стоимость.
Большую часть января украинский вингер был склонен к переходу в «Арсенал», но «Челси» запоздало сделал предложение в 88 миллионов фунтов стерлингов, от которого донецкий «Шахтер» не смог отказаться.
С тех пор Мудрик большую часть времени провел в «Челси» в унынии, но, возможно, его поздний гол в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» в этом месяце станет той искрой, которая наконец-то зажжет его карьеру на «Стэмфорд Бридж», – написал журналист Марк Огден.
Отметим, что Мудрик в первый год сыграл за «Челси» 32 матча в АПЛ (1389 минут в сумме), забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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