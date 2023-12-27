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  4. Мудрик попал в символическую сборную разочарований АПЛ по версии ESPN
Англия
27 декабря 2023, 19:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 20:00
1610
40

Мудрик попал в символическую сборную разочарований АПЛ по версии ESPN

Автор материала утверждает, что трансферная стоимость Михаила была слишком завышеной

27 декабря 2023, 19:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 20:00
1610
40
Мудрик попал в символическую сборную разочарований АПЛ по версии ESPN
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский легионер Михаил Мудрик попал в символическую сборную разочарований АПЛ в 2023 года по версии ESPN.

Команда разочарований выглядит так:

Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»).
Нападающий: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

«Как и Кукурелья с Фернандесом, Мудрик расплачивается за то, что перешел в «Челси» за сумму, намного превышающую его реальную стоимость.

Большую часть января украинский вингер был склонен к переходу в «Арсенал», но «Челси» запоздало сделал предложение в 88 миллионов фунтов стерлингов, от которого донецкий «Шахтер» не смог отказаться.

С тех пор Мудрик большую часть времени провел в «Челси» в унынии, но, возможно, его поздний гол в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» в этом месяце станет той искрой, которая наконец-то зажжет его карьеру на «Стэмфорд Бридж», – написал журналист Марк Огден.

Отметим, что Мудрик в первый год сыграл за «Челси» 32 матча в АПЛ (1389 минут в сумме), забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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Михаил Мудрик Челси ESPN Английская Премьер-лига
Источник ESPN
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Комментарии 40
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Alex T
Что-то шахтари молчат сидят?)
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Артур Отаманчук
Наконец-то признали - фантастический игрок!
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+5
Remark
Ну нарешті він попав в якусь символічну збірну. Вітаю! 
Можна тепер і до залу, фоточки зробити.
П. С. До речі, що на рахунок цього думають вболівальники Челсі в соц мережах!? Під це можна ще одну головну статтю на цьому сайті виділити.
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+2
avk2307
Челсі і правда лідер по показнику переплати за гравців. Ну вони вибрали такий шлях. З 10 ти 2-3 може і будуть зірками хоч рівня Лукаку
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+2
Tasha19
Ріса Джеймса добряче травми косять вже другий сезон. Йошко Гвардіола в МС частіше ставлять грати ЛЗ, а то не зовсім його, на фланзі йому явно незручно грати бо він ЦЗ. Ну і Келвін Філліпс нікого не міг розчарувати, бо приводів надіятись, що він буде грати в МС було дуже мало.
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+1
Павло
При ціні, яку за нього заплатили, потрібно було грати на рівні Роналду в його найкращі роки, щоб у цю збірну не потрапити 
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+1
alex55
Онана между прочим лидер АПЛ по клиншитам - 6 игр в этом сезоне. но конечно бокопор знатный.
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+1
pouhist2
Дарвин Нуньес+
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0
Лига конференций без динамо
Главное что мишка  в сборной делает результат ,придет время и в Челси заиграет когда само Челси заиграет  
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0
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DK1961
Жду когда (наконец) Ребров это поймет и найдет ему законное место - на лавке
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0
Показать Скрыть 11 ответов
avk2307
Якщо глянуть за років 10 історію Трансферів Шахтаря, то окрім Мхітаряна та Фернандіньо всі такі трансфери. Тільки Романо про це не говорить. Він Судакова хоче продати...
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0
Pavel_i_CO
Заслужене потрапляння Мурзіка хоч в якусь збірну
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0
GloryUkraine
А це рахується як перший трофей?
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0
Ігор Крава
Можно було просто весь склад пенсіонерів додати - і не паритися ) окрім Галлахера , можливо 
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-1
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Лига конференций без динамо
Пол_дурка стерлинга жадного  сегодня нет ,Мудрик с Нкунку и Джексоном вынесут пелес 
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-3
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AK.228
Класна збірна😁😁
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-4
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