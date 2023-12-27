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ATP
27 декабря 2023, 18:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 19:01
184
0

ДЖОКОВИЧ: «Надаль не из тех, кто возвращается играть на среднем уровне»

Серб ожидает, что Рафа нацелен бороться за большие титулы

27 декабря 2023, 18:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 19:01
184
0
ДЖОКОВИЧ: «Надаль не из тех, кто возвращается играть на среднем уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович ожидает, что Рафаэль Надаль после возвращения будет таким же конкурентоспособным, как и раньше.

«Если честно, я всегда жду, что Надаль будет играть на максимуме своих возможностей. Много раз они списывали его, они делали это и со мной. Но мы доказали, что они ошибаются

Он не из тех игроков, которые возвращаются в тур просто для того, чтобы поиграть, скажем так, на среднем уровне, сыграть несколько матчей.

Он хочет выигрывать титулы, он хочет быть лучшим, вот почему он такой, какой он есть: легенда нашего спорта. Я уверен, что его тренировки и подготовка проходят с намерением выиграть турнир Grand Slam», – сказал Джокович.

Отметим, что Надаль планирует вернутся на корт на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене, соревнования пройдут с 1 по 7 января. Он пропустил почти весь сезон из-за травмы.

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Новак Джокович Рафаэль Надаль
Источник France24
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