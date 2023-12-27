ДЖОКОВИЧ: «Надаль не из тех, кто возвращается играть на среднем уровне»
Серб ожидает, что Рафа нацелен бороться за большие титулы
Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович ожидает, что Рафаэль Надаль после возвращения будет таким же конкурентоспособным, как и раньше.
«Если честно, я всегда жду, что Надаль будет играть на максимуме своих возможностей. Много раз они списывали его, они делали это и со мной. Но мы доказали, что они ошибаются
Он не из тех игроков, которые возвращаются в тур просто для того, чтобы поиграть, скажем так, на среднем уровне, сыграть несколько матчей.
Он хочет выигрывать титулы, он хочет быть лучшим, вот почему он такой, какой он есть: легенда нашего спорта. Я уверен, что его тренировки и подготовка проходят с намерением выиграть турнир Grand Slam», – сказал Джокович.
Отметим, что Надаль планирует вернутся на корт на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене, соревнования пройдут с 1 по 7 января. Он пропустил почти весь сезон из-за травмы.
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