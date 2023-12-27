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  4. Не Куртуа и не Алиссон. IFFHS назвала лучшего вратаря 2023 года
Англия
27 декабря 2023, 18:29 |
1103
0

Не Куртуа и не Алиссон. IFFHS назвала лучшего вратаря 2023 года

Награда досталась Эдерсону из «Манчестер Сити»

27 декабря 2023, 18:29 |
1103
0
Не Куртуа и не Алиссон. IFFHS назвала лучшего вратаря 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего вратаря мира в 2023 году по своей версии. Награда досталась вратарю «Манчестер Сити» Эдерсону.

Он стал вторым бразильцем в истории, который выигрывал эту награду. В 2019 году ее выигрывал Алиссон из «Ливерпуля», который в этом году занял восьмое место.

Топ-10 лучших вратарей 2023 года по версии IFFHS:

1. Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити) — 145 очков

2. Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла) — 76

3. Тибо Куртуа (Бельгия, Реал) — 73

4. Марк-Андре Тер Штеген (Германия, Барселона) — 58

5. Ян Облак (Словения, Атлетико) — 36

6. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ) — 23

7. Яссин Буну (Марокко, Севилья/Аль-Хиляль) — 22

8. Алиссон (Бразилия, Ливерпуль) — 19

9. Андре Онана (Камерун, Интер/Манчестер Юнайтед) — 16

10. Майк Меньян (Франция, Милан) — 13

Ранее лучшим игроком 2023 года был признан Эрлинг Холанд.

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Эдерсон Манчестер Сити IFFHS Эмилиано Мартинес Тибо Куртуа Марк-Андре Тер Штеген Ян Облак Джанлуиджи Доннарумма Яссин Буну Алиссон Андре Онана Майк Меньян
Источник IFFHS
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