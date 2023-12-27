Не Куртуа и не Алиссон. IFFHS назвала лучшего вратаря 2023 года
Награда досталась Эдерсону из «Манчестер Сити»
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего вратаря мира в 2023 году по своей версии. Награда досталась вратарю «Манчестер Сити» Эдерсону.
Он стал вторым бразильцем в истории, который выигрывал эту награду. В 2019 году ее выигрывал Алиссон из «Ливерпуля», который в этом году занял восьмое место.
Топ-10 лучших вратарей 2023 года по версии IFFHS:
1. Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити) — 145 очков
2. Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла) — 76
3. Тибо Куртуа (Бельгия, Реал) — 73
4. Марк-Андре Тер Штеген (Германия, Барселона) — 58
5. Ян Облак (Словения, Атлетико) — 36
6. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ) — 23
7. Яссин Буну (Марокко, Севилья/Аль-Хиляль) — 22
8. Алиссон (Бразилия, Ливерпуль) — 19
9. Андре Онана (Камерун, Интер/Манчестер Юнайтед) — 16
10. Майк Меньян (Франция, Милан) — 13
Ранее лучшим игроком 2023 года был признан Эрлинг Холанд.
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