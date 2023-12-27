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  4. «Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ
Бельгия
27 декабря 2023, 18:26 | Обновлено 27 декабря 2023, 18:56
1730
10

«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ

Сергей Сидорчук и Джастин Лонвейк – в сборной худших летних трансферов чемпионата Бельгии

27 декабря 2023, 18:26 | Обновлено 27 декабря 2023, 18:56
1730
10
«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук вместе с полузащитником Джастином Лонвейком попал в символическую сборную худших летних трансферов чемпионата Бельгии по версии местного издания Voetbal Nieuws.

Журналисты предоставили трансферу Сергея такую характеристику: «Незадолго до того, как трансферный рынок закрыл свои двери, «Вестерло» с гордостью представил Сидорчука как нового опорника. С тех пор игрок сборной Украины непрерывно выходил в стартовом составе, но не добавил стабильности в полузащите. Не может завести двигатель».

Переход Джастина Лонвейка оценили так: «Ряд приобретений «Андерлехта» были почти обречены на провал. К сожалению для Джеспера Фредберга, Лонвейк является одним из них. Имея чуть больше получаса игрового времени (3 выхода на замену), Джастин даже не запомнился болельщикам».

Сергей Сидорчук, воспитанник «Динамо», в этом сезоне провел 14 матчей в чемпионате Бельгии, отметившись 1 забитым мячом. Джастин Лонвейк за «Андерлехт» отыграл всего 39 минут. Его контракт до сих пор принадлежит киевскому «Динамо».

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Сергей Сидорчук Джастин Лонвейк Динамо Киев Вестерло чемпионат Бельгии по футболу трансферы рейтинг
Источник Voetbal Nieuws
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Комментарии 10
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Vitalii_Mykolaiv
Та це смішно! Просто брєд. Сидорчук гравець основи, грає без замін усі матчі. Вестерло потрохи з дна піднімається. 
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+6
avk2307
По Лонвейку я б з ними погодився, а от по Сидорчуку ні. З приходом Сидорчука і пошла світла полоса в Вестерлоо і вони піднялися з останнього місця. Грає він стабільно в основі ,команда краще стала грати і менше пропускає. А який двигун журналістам якимсь потрібен не зрозуміло. Сидор і в Динамо забивав дуже рідко і в Збірній. То не його сильні сторони, він руйнівник більше ніж творець
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+4
AK.228
Сідор він і в Бельгії Сідор….
Кривоногий и хромой
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-4
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mayakovskiy1
Це показник рівня Динамо. Чий супер капітан просто мертвий в найгіршому клубі слабкого чемпіонату Бельгії
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-7
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