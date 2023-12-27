«Не может завести двигатель». 2 динамовца попали в бельгийский анти-топ

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук вместе с полузащитником Джастином Лонвейком попал в символическую сборную худших летних трансферов чемпионата Бельгии по версии местного издания Voetbal Nieuws.

Журналисты предоставили трансферу Сергея такую характеристику: «Незадолго до того, как трансферный рынок закрыл свои двери, «Вестерло» с гордостью представил Сидорчука как нового опорника. С тех пор игрок сборной Украины непрерывно выходил в стартовом составе, но не добавил стабильности в полузащите. Не может завести двигатель».

Переход Джастина Лонвейка оценили так: «Ряд приобретений «Андерлехта» были почти обречены на провал. К сожалению для Джеспера Фредберга, Лонвейк является одним из них. Имея чуть больше получаса игрового времени (3 выхода на замену), Джастин даже не запомнился болельщикам».

Сергей Сидорчук, воспитанник «Динамо», в этом сезоне провел 14 матчей в чемпионате Бельгии, отметившись 1 забитым мячом. Джастин Лонвейк за «Андерлехт» отыграл всего 39 минут. Его контракт до сих пор принадлежит киевскому «Динамо».