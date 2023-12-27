Богдан ШУСТ: «Лучший вратарь Украины на эту минуту – Лунин»

Национальная сборная Украины по футболу все ближе к решающим баталиям отбора на Евро-2024 – с Боснией и Герцеговиной, а в случае победы, с победителем другой пары: Израиль – Исландия.

Наш сайт решил предоставить слово специалистам, которые оценят кадровый потенциал подопечных Сергея Реброва, остановятся на уязвимых местах. И начинаем с поста №1 – вратарского.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь национальной сборной Украины Богдан Шуст поделится своими впечатлениями об уровне подготовки кандидатов в главную команду страны, оценил их перспективы:

– Нынче у рулевого украинской сборной Сергея Реброва – приятная головная боль: кому отдать предпочтение в стартовом составе, кто окажется в роли лишнего.

– А по вашему мнению, вратарская школа в Украине вызывает уважение?

– Убежден, что да. Возможно, раньше не было такой острой конкуренции за место в сборной, да и на клубном уровне, как сейчас, но Украина может гордиться своими голкиперами. Как по мне, и в сборной под руководством Сергея Реброва это едва ли не самое сильное звено.

– Тогда чем объяснить, что во времена, когда вы сами еще защищали ворота «Карпат», «Шахтера», «Ворсклы», украинские киперы редко оказывались в поле зрения скаутов именитых зарубежных клубов?

– Раньше была другая ситуация. Отечественные клубы были финансово способны удержать у себя лучших вратарей, в конце концов, и их стоимость на трансферном рынке заметно уступала полевым игрокам. Поэтому считалось, что на них много не заработаешь. А найти достойную замену было достаточно проблематично.

– Возможно, потому, что их подготовке не уделялось достаточного внимания?

– Я бы так категорично не утверждал. Ведь в каждой команде, не говоря уже о сборной, были тренеры, которые отвечали именно за подготовку вратарей. Преимущественно, это были бывшие вратари, которым опыта было не занимать. Другое дело, что в их работе было много прагматичного, в конце концов, и футбол тогда был совсем другой: без высокого прессинга, команды не практиковали перехода в атаку с помощью короткого паса, где роль вратаря, особенно его умение играть ногами, заметно возрастала.

– Образно говоря, речь идет о вратарях новой генерации.

– Вы правы. Кстати, мне запомнилось, как на одной из пресс-конференций главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук, оценивая игру своего вратаря, говорил: «Мне надо, чтобы он думал, как полевой игрок, тогда ему будет проще соответствовать требованиям сегодняшнего дня».

– Нынешнее внимание зарубежных команд к украинским вратарям можно объяснить тем, что финансовые тылы отечественных ФК стали менее прочными?

– Думаю, что да. Украинским клубам все сложнее отказываться от предложений коллег из-за рубежа. Поэтому и взяли на вооружение довольно рациональный вариант: отдают вратаря по умеренной цене, но в сделку включают серьезный бонус от следующей продажи. И, наконец, незаменимых не бывает, более того, в каждой команде по три вратаря, а еще есть резервисты из U-19. Так что, есть из кого выбирать.

– Тогда уточните, кто сейчас по вашему мнению, самый сильный украинский вратарь?

– Андрей Лунин из испанского «Реала». Прежде всего, у него большой менталитет. Украинец неоднократно доказывал свое умение держать удар. Он сохранял хладнокровие даже когда тренеры мадридцев не скрывали, что ему в «Реале» особо ничего не светит, а продолжал спокойно делать свое дело и таки доказал, что на него можно всегда рассчитывать. Андрей поражает всесторонней подготовкой, я не вижу в его действиях недостатков. Это топ-уровень.

– Летом следующего года у Лунина заканчивается контракт с «Реалом». Что бы Вы посоветовали Андрею, остаться и в дальнейшем быть на вторых ролях, или перейти в другую команду и иметь больше игровой практики?

– Я не собираюсь быть оракулом, у каждого - своя история. Я считаю, что Лунин неоднократно доказывал свой высокий класс и, надеюсь, что в «Реале» таки поймут, что на украинца можно смело рассчитывать, как на основного голкипера. Тем более, что с каждым матчем он прогрессирует.

– Но пока что даже в национальной сборной Украины Сергей Ребров больше доверяет Анатолию Трубину.

– Это в первую очередь, потому, что у Лунина нет достаточной игровой практики. Впрочем, это право руководителя определять, кто больше заслуживает вызова в сборную, потому что он отвечает за результат. К тому же, и Трубин часто доказывал свое высокое мастерство, как в матчах за португальскую «Бенфику», так и за сборную. Он также психологически устойчив, что помогает ему выигрывать дуэли у соперников, которые оказываются с ним один на один. Хотя Анатолию иногда не хватает концентрации особенно при ударах с дальней дистанции. А когда пропускаешь момент «выстрела», то далеко не всегда выручает даже молниеносная реакция.

– Наиболее опытный среди вратарей сборной-динамовец Георгий Бущан, однако в последнее время он все реже выходит в стартовом составе.

– Как по мне, Бущану не хватает мотивации на клубном уровне и это где-то сказывается его игре. Считаю, что Бущан заслужил, чтобы попробовать свои силы в каком-то известном зарубежном клубе. Руководству «Динамо» надо помочь ему с этим переходом, иначе будет трудно избежать топтания на месте. Бущан не нуждается в какой-то рекламе, это вратарь очень высокого уровня: у него две рабочие ноги, смелый на выходах, пластичный, что помогает ему, несмотря на высокий рост, уверенно чувствовать себя и при ударах низом.

– В поле зрения Сергея Реброва все чаще оказывается вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык.

– Это яркий пример вратаря нового поколения. Отличная игра на линии, на «ты» с мячом, умеет не только отдать пас ближнему партнеру, но и сделать нацеленную первую длинную передачу. Видимо, Дмитрию еще не хватает уверенности на выходах, но международный опыт поможет ему избавиться от этого недостатка.

– Перечисленные вратари еще довольно молодого возраста, за исключением разве что Бущана, то можно ли сказать, что они надолго закрепили за собой место в главной команде страны?

– Это слишком смелый прогноз. Ведь им в спину дышат динамовец из Киева Руслан Нещерет, полтавчанин Павел Исенко, ковалевчанин Кирилл Фесюн, днепрянин Яков Кинарейкин. И именно вот эта конкуренция заставляет их всех работать еще более продуктивно. Чтобы успевать за требованиями времени, очень многое зависит от эффективности работы, прежде всего, тренеров, чтобы прибавлять, следует повышать профессионализм на всех уровнях. Вот почему необходимо отдать должное львовянам, которые несколько дней назад начали всеукраинский форум для тренеров, работающих именно с вратарями. Было очень интересно и от такого мероприятия выиграют все. Поэтому желательно, чтобы оно проводилось регулярно.