Бернарду Силва рассказал, когда может вернуться в Бенфику

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о том, когда он может вернуться в свой родной клуб, «Бенфику»:

«Если я бы захотел вернуться в «Бенфику», сейчас это невозможно. Я игрок, стоимость которого больше чем 50 миллионов евро. Возвращение в клуб может состояться только тогда, когда завершится контракт с «Манчестер Сити».

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2026 года. 29-летний португалец покинул «Бенфику» в 2014 году, когда перешел в «Монако».

Ранее Бернарду Силва признался, что задумывался о переходе в Саудовскую Аравию.