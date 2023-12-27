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Англия
27 декабря 2023, 17:24 |
148
0

Бернарду Силва рассказал, когда может вернуться в Бенфику

Хавбек «Манчестер Сити» понимает, что сейчас это невозможно

27 декабря 2023, 17:24 |
148
0
Бернарду Силва рассказал, когда может вернуться в Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о том, когда он может вернуться в свой родной клуб, «Бенфику»:

«Если я бы захотел вернуться в «Бенфику», сейчас это невозможно. Я игрок, стоимость которого больше чем 50 миллионов евро. Возвращение в клуб может состояться только тогда, когда завершится контракт с «Манчестер Сити».

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2026 года. 29-летний португалец покинул «Бенфику» в 2014 году, когда перешел в «Монако».

Ранее Бернарду Силва признался, что задумывался о переходе в Саудовскую Аравию.

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Бернарду Силва Манчестер Сити Бенфика
Источник A Bola
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