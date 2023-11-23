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  4. Бернарду СИЛВА: «Я солгу, если скажу, что не думал о Саудовской Аравии»
Англия
23 ноября 2023, 12:10 |
170
0

Бернарду СИЛВА: «Я солгу, если скажу, что не думал о Саудовской Аравии»

Полузащитник «Ман Сити» рассказал о летних предложениях с Ближнего востока

23 ноября 2023, 12:10 |
170
0
Бернарду СИЛВА: «Я солгу, если скажу, что не думал о Саудовской Аравии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о летних трансферных предложениях из Саудовской Аравии:

«Я бы солгал, если бы сказал, что не обдумывал предложения из Саудовской Аравии. Но я решил остаться из-за полуфинала Лиги чемпионов 2022/23. Стадион неистовствовал после того, как я забил «Реалу», это меня поразило. Я не хотел отказываться от этих эмоций».

В этом сезоне 29-летний Бернарду Силва провел 13 матчей за «Манчестер Сити», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Бернарду Силва Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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