Бернарду СИЛВА: «Я солгу, если скажу, что не думал о Саудовской Аравии»

Португальский полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о летних трансферных предложениях из Саудовской Аравии:

«Я бы солгал, если бы сказал, что не обдумывал предложения из Саудовской Аравии. Но я решил остаться из-за полуфинала Лиги чемпионов 2022/23. Стадион неистовствовал после того, как я забил «Реалу», это меня поразило. Я не хотел отказываться от этих эмоций».

В этом сезоне 29-летний Бернарду Силва провел 13 матчей за «Манчестер Сити», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.