Арсенал не хочет отпускать Рэмсдэйла зимой

«Арсенал» не горит желанием отпускать во время трансферного окна своего голкипера Аарона Рэмсдэйла. Особенно если речь будет идти о переходе в стан прямых конкурентов по АПЛ.

Если же Рэмсдэйл будет настаивать на переходе, то «Арсенал» будет готов только продать его за солидную сумма. Любые предложения аренды будут отклонены.

В нынешнем сезоне Рэмсдэйл проиграл конкуренцию за место в основе «Арсенала» Давиду Райе и провел лишь 9 матчей во всех турнирах. Он хочет сменить клуб, поскольку нехватка игровой практики снижает его шансы на поездку на Евро-2024 в составе сборной Англии.

Ранее сообщалось об интересе к Рэмсдэйлу со стороны «Челси» и «Ньюкасла».