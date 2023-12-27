Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал не хочет отпускать Рэмсдэйла зимой
Англия
27 декабря 2023, 16:49 |
290
0

Арсенал не хочет отпускать Рэмсдэйла зимой

«Канониры» готовы рассмотреть только полноценный трансфер

27 декабря 2023, 16:49 |
290
0
Арсенал не хочет отпускать Рэмсдэйла зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

«Арсенал» не горит желанием отпускать во время трансферного окна своего голкипера Аарона Рэмсдэйла. Особенно если речь будет идти о переходе в стан прямых конкурентов по АПЛ.

Если же Рэмсдэйл будет настаивать на переходе, то «Арсенал» будет готов только продать его за солидную сумма. Любые предложения аренды будут отклонены.

В нынешнем сезоне Рэмсдэйл проиграл конкуренцию за место в основе «Арсенала» Давиду Райе и провел лишь 9 матчей во всех турнирах. Он хочет сменить клуб, поскольку нехватка игровой практики снижает его шансы на поездку на Евро-2024 в составе сборной Англии.

Ранее сообщалось об интересе к Рэмсдэйлу со стороны «Челси» и «Ньюкасла».

По теме:
Жирона может потерять двух ключевых игроков из-за связи с Ман Сити
Наполи дает более 20 миллионов за хавбека Удинезе
Пол МЕРСОН: «Зинченко – мое главное беспокойство в Арсенале»
Арсенал Лондон Аарон Рэмсдейл трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Бокс | 26 декабря 2023, 17:52 0
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера

Страшный доминант

Глава Федерации настольного тенниса исчез из Украины как волонтер
Другие виды | 27 декабря 2023, 10:33 8
Глава Федерации настольного тенниса исчез из Украины как волонтер
Глава Федерации настольного тенниса исчез из Украины как волонтер

Александр Зац выехал из страны и не вернулся

МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
Футбол | 27.12.2023, 00:02
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27.12.2023, 17:17
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Футбол | 26.12.2023, 19:37
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
26.12.2023, 14:47 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
26.12.2023, 12:10
Хоккей
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
25.12.2023, 20:50 7
MMA
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
26.12.2023, 15:12 3
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
25.12.2023, 23:20
Теннис
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
26.12.2023, 12:22 3
Футбол
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
26.12.2023, 14:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем