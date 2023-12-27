Арсенал не хочет отпускать Рэмсдэйла зимой
«Канониры» готовы рассмотреть только полноценный трансфер
«Арсенал» не горит желанием отпускать во время трансферного окна своего голкипера Аарона Рэмсдэйла. Особенно если речь будет идти о переходе в стан прямых конкурентов по АПЛ.
Если же Рэмсдэйл будет настаивать на переходе, то «Арсенал» будет готов только продать его за солидную сумма. Любые предложения аренды будут отклонены.
В нынешнем сезоне Рэмсдэйл проиграл конкуренцию за место в основе «Арсенала» Давиду Райе и провел лишь 9 матчей во всех турнирах. Он хочет сменить клуб, поскольку нехватка игровой практики снижает его шансы на поездку на Евро-2024 в составе сборной Англии.
Ранее сообщалось об интересе к Рэмсдэйлу со стороны «Челси» и «Ньюкасла».
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