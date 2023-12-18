Челси хочет переманить вратаря Арсенала на замену травмированному Санчесу

Лондонский «Челси» рассматривает вариант подписания голкипера «Арсенала» Аарона Рэмсдейла после того, как травму получил основной голкипер «аристократов» Роберт Санчес и, по прогнозам, вылетел на длительный срок.

Как отмечает talkSPORT, за голкипером также следит «Ньюкасл», но «сороки» не смогут позволить себе полноценный трансфер Рэмсдейла. На фоне результатов команды в первой части сезона наставник «Челси» Маурисио Почеттино считает, что необходимо усиливать команду футболистами с опытом игры в АПЛ. Правда, «Арсенал» не горит желанием расставаться с вратарем, поскольку в таком случае дублером Давида Райи станет 21-летний Карл Хейн.

Добавим, что Рэмсдейл был основным вратарем «Арсенала» в прошлом сезоне, проведя за «канониров» все 38 матчей в АПЛ. А вот в нынешнем голкипер пока проигрывает конкуренцию испанцу Давиду Райе, сыграв всего 9 поединков во всех турниров.