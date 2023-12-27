Хамес РОДРИГЕС: «Катарская культура очень сложная, они сумасшедшие»
Звездный хавбек – о сложностях бытовой жизни в Катаре
В сентябре 2021 года Хамес Родригес перешел в «Аль-Райян», однако не пробыл в Катаре и года, отыграв за клуб лишь 16 матчей.
Звездный колумбиец рассказал о том, с какими трудностями на бытовом уровне сталкивался в Катаре:
«Катарская культура очень сложная. В этой стране трудно адаптироваться. Знаете, в футболе все раздеваются, когда принимают душ. А они пугали меня тем, что этого нельзя делать.
Там все едят руками, и это тоже было сложно для меня. Все опускают руки в тарелку и едят. Они передавали мне эту еду, но я предпочитал не соглашаться. Они сумасшедшие».
Минувшим летом Хамес Родригес перешел в «Сан-Паулу».
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