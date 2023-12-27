Тренер Колоса: «Тотовицкий? Это странный трансфер»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк оценил летнее подписание на правах аренды из «Шахтера» Андрея Тотовицкого:

«Это странный трансфер. Я считаю, что Андрей квалифицированный игрок, который может усилить игру команды.

Но хочет ли он этого? Насколько я его понимаю, то мне кажется, что он еще хочет поиграть в футбол. Готов ли он к тому, что надо много работать, чтобы вернуться в футбол? Хватит ли у него характера, чтобы вернуться? Веры в то, что его лучшие игры впереди, а не позади?

Многие игроки, которые квалифицированные, которые уже поиграли в футбол, думают: «Что мне эти еврокубки с «Колосом»? Почему я должен за них выкладываться, тратить свое здоровье?». Поэтому большой вопрос, готовы ли такие игроки выкладываться так же, как раньше».

За полгода Тотовицкий принял участие только в четырех матчах УПЛ и провел на поле лишь 138 минут.