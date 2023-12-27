Барселона осталась без Педри на матчи Суперкубка Испании
Игрок не успеет восстановиться
Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит матчи Финала четырех за Суперкубок Испании.
Как ранее сообщалось, Педри получил повреждение на тренировке команды. Ожидалось, что он вернется в строй к матчу с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге, который состоится 4 января. Однако повреждение у Педри оказалось более серьезным, поэтому его восстановление не будут форсировать.
Таким образом, Педри пропустит матчи за Суперкубок Испании. Его возвращение в строй ожидается лишь к концу января.
«Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет 11 января с «Осасуной» 11 января. Во втором полуфинале отношения выяснят «Реал» и «Атлетико» Мадрид.
Каталонский клуб в турнирной таблице чемпионата Испании занимает четвертое месте.
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