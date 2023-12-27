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Испания
27 декабря 2023, 15:09 | Обновлено 27 декабря 2023, 15:12
330
0

Барселона осталась без Педри на матчи Суперкубка Испании

Игрок не успеет восстановиться

27 декабря 2023, 15:09 | Обновлено 27 декабря 2023, 15:12
330
0
Барселона осталась без Педри на матчи Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит матчи Финала четырех за Суперкубок Испании.

Как ранее сообщалось, Педри получил повреждение на тренировке команды. Ожидалось, что он вернется в строй к матчу с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге, который состоится 4 января. Однако повреждение у Педри оказалось более серьезным, поэтому его восстановление не будут форсировать.

Таким образом, Педри пропустит матчи за Суперкубок Испании. Его возвращение в строй ожидается лишь к концу января.

«Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет 11 января с «Осасуной» 11 января. Во втором полуфинале отношения выяснят «Реал» и «Атлетико» Мадрид.

Каталонский клуб в турнирной таблице чемпионата Испании занимает четвертое месте.

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Суперкубок Испании по футболу Барселона Педри
Источник Mundo Deportivo
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