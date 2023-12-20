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Испания
20 декабря 2023, 07:33 | Обновлено 20 декабря 2023, 07:38
157
0

Очередная напасть у Педри. Барселона потеряла хавбека

Полузащитник травмировался на тренировке

20 декабря 2023, 07:33 | Обновлено 20 декабря 2023, 07:38
157
0
Очередная напасть у Педри. Барселона потеряла хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Игрок «Барселоны» Педри выбыл из игровой обоймы команды как минимум на два ближайших матча.

Во вторник, 19 декабря, 21-летний полузащитник на тренировке «блауграны» получил удар по правой ноге и почувствовал в мышцах дискомфорт. Согласно предварительному обследованию, Педри выбыл из строя на две-три недели.

Вероятно, Педри не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги с «Альмерией», а также в товарищеской встрече с мексиканской «Америкой», которая состоится в Далласе в ночь на 22 декабря.

Будет под вопросом участие Педри и в первом матче «Барселоны» в 2024 году – 4 января против «Лас-Пальмаса» в Ла Лиги.

Напомним, Педри в начале ноября восстановился после травмы квадрицепса, из-за чего он не играл с 20 августа.

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травма Барселона Педри чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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