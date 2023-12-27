Тоттенхэм надолго потерял основного защитника

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сообщил о травме основного центрального защитника команды Кристиана Ромеро. Он получил ее в матче 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (победа 2:1).

У 25-летнего аргентинца повреждение подколенного сухожилия. По прогнозам врачей, сроки восстановления – от 4 до 5 недель.

В нынешнем сезоне на счету Кристиана Ромеро 3 гола в 15 матчах АПЛ за «Тоттенхэм». Контракт чемпиона мира рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.