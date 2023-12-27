Владимир ГЕНИНСОН: «Покинул Черноморец по своей воле, хочу прогрессировать»

Бывший вице-президент одесского «Черноморца» Владимир Генинсон пояснил причины, по которым он принял решение покинуть занимаемый пост в клубе.

«Решение было принято на самом деле несколько недель назад. Это мое внутреннее решение. Все очень просто: у меня есть свое видение по развитию не только клуба, а и по развитию футбола. Я вижу, что это должен быть фундаментальный проект, на года. То есть, не сейчас здесь взять как можно быстрее кубок либо выиграть чемпионство.

Все нужно начинать с низов, с детско-юношеского футбола, для этого строить академию. После этого уже накачивать основную команду юношами, которые выросли в одесском регионе, то есть своими молодыми талантами, которые после этого будут сиять и прославлять нашу сборную Украины.

Мы начали уже этот путь. Он пробивался очень тяжело, как вы знаете. Была перезапущена академия, после чего она была закрыта и сейчас перезапущена заново. Таланты есть, Одесса всегда славилась талантами.

Так что это мое внутреннее решение. Покинул клуб по своей воле, покинул его, потому что хочу дальше прогрессировать, развиваться и развивать украинский футбол», – рассказал Генинсон.