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  4. Владимир ГЕНИНСОН: «Покинул Черноморец по своей воле, хочу прогрессировать»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 14:14 | Обновлено 27 декабря 2023, 14:30
133
2

Владимир ГЕНИНСОН: «Покинул Черноморец по своей воле, хочу прогрессировать»

Бывший топ-менеджер «Черноморца» – о своем уходе из клуба

27 декабря 2023, 14:14 | Обновлено 27 декабря 2023, 14:30
133
2
Владимир ГЕНИНСОН: «Покинул Черноморец по своей воле, хочу прогрессировать»
УПЛ. Владимир Генинсон

Бывший вице-президент одесского «Черноморца» Владимир Генинсон пояснил причины, по которым он принял решение покинуть занимаемый пост в клубе.

«Решение было принято на самом деле несколько недель назад. Это мое внутреннее решение. Все очень просто: у меня есть свое видение по развитию не только клуба, а и по развитию футбола. Я вижу, что это должен быть фундаментальный проект, на года. То есть, не сейчас здесь взять как можно быстрее кубок либо выиграть чемпионство.

Все нужно начинать с низов, с детско-юношеского футбола, для этого строить академию. После этого уже накачивать основную команду юношами, которые выросли в одесском регионе, то есть своими молодыми талантами, которые после этого будут сиять и прославлять нашу сборную Украины.

Мы начали уже этот путь. Он пробивался очень тяжело, как вы знаете. Была перезапущена академия, после чего она была закрыта и сейчас перезапущена заново. Таланты есть, Одесса всегда славилась талантами.

Так что это мое внутреннее решение. Покинул клуб по своей воле, покинул его, потому что хочу дальше прогрессировать, развиваться и развивать украинский футбол», – рассказал Генинсон.

Ранее Sport.ua из собственных источников стало известно, где может продолжить свою деятельность Владимир Генинсон.

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Владимир Генинсон Черноморец Одесса
Источник ФК Черноморец
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"Прогресувати" - в перекладі на людську - "де більше платять та де є можливість більше вкрасти".
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stalevar1250
Ой дурак.... 
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