Стало известно, где может трудоустроиться Генинсон

Как стало известно Sport.ua, бывший вице-президент ФК «Черноморец» Владимир Генинсон может уже в ближайшее время продолжить карьеру функционера.

По информации нашего источника, ФК «Полесье» рассматривает возможность пригласить Генинсона, чтобы он возглавил спортивную составляющую житомирского клуба.

Кроме того, не следует исключать, что Генинсон, учитывая опыт в работе УПЛ и УАФ, может рассматриваться на одну из должностей в новом составе помощников будущего президента УАФ Андрея Шевченко.

Сейчас президентом ФК «Полесье» является Геннадий Буткевич, генеральным директором – Владимир Загурский, а директором медиа, маркетинга и спонсорства – Александр Денисов.

До работы в «Черноморце» Владимир Генинсон был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

Пока что футболисты «Полесья» занимают в чемпионате УПЛ третье место, набрав 32 очка.