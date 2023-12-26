Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где может трудоустроиться Генинсон
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 13:13 | Обновлено 26 декабря 2023, 13:34
957
0

Стало известно, где может трудоустроиться Генинсон

Недавно функционер покинул «Черноморец»

26 декабря 2023, 13:13 | Обновлено 26 декабря 2023, 13:34
957
0
Стало известно, где может трудоустроиться Генинсон
ФК Черноморец Одесса. Владимир Генинсон

Как стало известно Sport.ua, бывший вице-президент ФК «Черноморец» Владимир Генинсон может уже в ближайшее время продолжить карьеру функционера.

По информации нашего источника, ФК «Полесье» рассматривает возможность пригласить Генинсона, чтобы он возглавил спортивную составляющую житомирского клуба.

Кроме того, не следует исключать, что Генинсон, учитывая опыт в работе УПЛ и УАФ, может рассматриваться на одну из должностей в новом составе помощников будущего президента УАФ Андрея Шевченко.

Сейчас президентом ФК «Полесье» является Геннадий Буткевич, генеральным директором – Владимир Загурский, а директором медиа, маркетинга и спонсорства – Александр Денисов.

До работы в «Черноморце» Владимир Генинсон был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

Пока что футболисты «Полесья» занимают в чемпионате УПЛ третье место, набрав 32 очка.

По теме:
10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками
Владимир СЫСЕНКО: «На первом этапе Полтава не досчиталась восемь очков»
Дмитрий ШАСТАЛ: «У Макуана есть свои прибамбасы»
Владимир Генинсон инсайд Полесье Житомир Геннадий Буткевич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон зимой может продать лидеров. Есть ли в списке Виталий Миколенко?
Футбол | 26 декабря 2023, 10:19 1
Эвертон зимой может продать лидеров. Есть ли в списке Виталий Миколенко?
Эвертон зимой может продать лидеров. Есть ли в списке Виталий Миколенко?

Английский клуб может расстаться с ведущими игроками из-за финансовых проблем

Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
Футбол | 25 декабря 2023, 22:26 12
Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года
Не Месси. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024 года

Издание Goal предсказывает, что награду получит Джуд Беллингем

Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 26.12.2023, 06:40
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
Футбол | 25.12.2023, 20:36
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
Не только Атлетико. Еще один испанский гранд заинтересовался Довбиком
Цыганков является одним из лучших игроков Ла Лиги по важному показателю
Футбол | 25.12.2023, 18:03
Цыганков является одним из лучших игроков Ла Лиги по важному показателю
Цыганков является одним из лучших игроков Ла Лиги по важному показателю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
25.12.2023, 06:10 40
Футбол
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
25.12.2023, 12:00 3
Бокс
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
24.12.2023, 21:50 4
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
25.12.2023, 23:20
Теннис
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
24.12.2023, 16:35 47
Футбол
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
24.12.2023, 17:39 9
Футбол
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
25.12.2023, 04:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем