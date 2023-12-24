ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец остался без вице-президента

Вице-президент одесского «Черноморца» Владимир Генинсон покинул клуб. Об этом он сообщил в своем Facebook. Также функционер подвел итоги своей работы с «моряками»:

«Рано или поздно любое путешествие заканчивается. Увлекательное, яркое, насыщенное разнообразными событиями. И наступает время поблагодарить и начать новую главу в книге жизни.

Это были не просто два года работы в «Черноморце». Мы стали ближе, роднее. Вместе прошли этот путь несмотря на все трудности. В декабре 2021 (это было словно в прошлой жизни, в другом мире, когда над нами летала гражданская авиация, а не это все) мы принимали, если быть откровенными, фарм-клуб. А к концу года, за какие-то три недели создали амбициозный проект с новым старым тренером, новыми лицами, настоящими лидерами, которые сегодня зажигают по всему миру.

Но проклятая война сломала все планы. 27 февраля 2022 года мы должны были вернуть футбол в Одессу. 25 тысяч билетов на игру с «Мариуполем» мы продали за несколько дней, однако все наши идеи стали историей. Так и не получив реализацию в реальной жизни.

Лето-2022. И мы снова за 3 недели создаем команду. Но условия уже другие, мир изменился, футбольная Украина изменилась. Получилось, конечно, не так, как мы хотели. Команда заканчивает первое коле с 11 очками, 10 забитыми мячами, внизу турнирной таблицы. Зимний перерыв мы проводим с пользой – удачная трансферная кампания, мощная тренерская работа дают результаты.

«Черноморец» во втором круге по игре и набранным очкам – одна из лучших команд лиги. Все чаще «моряки» демонстрируют футбол нашей мечты. Те, кто любит без особых поводов критиковать команду, пересмотрите матчи с «Шахтером», «Кривбассом», «Динамо». В итоге – мы в десятке. Хотя в нас почти никто не верил.

Лето-2023, снова тяжелая работа по сбору боеспособной команды. Напомню: это все происходит в условиях военного положения, под звуки сирен, летающих ракет и взрывов. Все равно удается усилить команду за счет свободных агентов. Сильных свободных агентов, подчеркну.

«Черноморец» в первой половине первого круга – команда, постоянно ведущая борьбу за топ-3. Да, далеко не самая длинная скамейка запасных, другие обстоятельства не дали закрепиться в группе лидеров. Но к зимнему перерыву мы подходим с высоко поднятой головой и в качестве полуфиналистов Кубка

За два года 4 раза создавали, даже перезапускали команду. 27 новых игроков, 15 легионеров, 68 официальных предложений, 172 отобранных игроков, более 500 проанализированных футболистов.

С огромной благодарностью вспоминаю время, проведенное рядом с Романом Иосифовичем. Это человек, который не может существовать без футбола. Игра ни на минуту не покидает его мысли. Я никогда не видел, чтобы знающий, образованный специалист даже свободное время тратил на просмотр матчей и тренировки. Тренер помог мне по-другому посмотреть на футбол. Я благодарен вам, Роман Иосифович, что вы поделились своим мировоззрением на любимую игру. Эти знания бесценны!»

На зимний перерыв «Черноморец» ушел на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка в 16 турах чемпионата Украины.