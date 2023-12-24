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Украина. Премьер лига
24 декабря 2023, 15:21 | Обновлено 24 декабря 2023, 15:41
1109
8

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец остался без вице-президента

Владимир Генинсон покинул одесский клуб

24 декабря 2023, 15:21 | Обновлено 24 декабря 2023, 15:41
1109
8
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец остался без вице-президента
УПЛ. Владимир Генинсон

Вице-президент одесского «Черноморца» Владимир Генинсон покинул клуб. Об этом он сообщил в своем Facebook. Также функционер подвел итоги своей работы с «моряками»:

«Рано или поздно любое путешествие заканчивается. Увлекательное, яркое, насыщенное разнообразными событиями. И наступает время поблагодарить и начать новую главу в книге жизни.

Это были не просто два года работы в «Черноморце». Мы стали ближе, роднее. Вместе прошли этот путь несмотря на все трудности. В декабре 2021 (это было словно в прошлой жизни, в другом мире, когда над нами летала гражданская авиация, а не это все) мы принимали, если быть откровенными, фарм-клуб. А к концу года, за какие-то три недели создали амбициозный проект с новым старым тренером, новыми лицами, настоящими лидерами, которые сегодня зажигают по всему миру.

Но проклятая война сломала все планы. 27 февраля 2022 года мы должны были вернуть футбол в Одессу. 25 тысяч билетов на игру с «Мариуполем» мы продали за несколько дней, однако все наши идеи стали историей. Так и не получив реализацию в реальной жизни.

Лето-2022. И мы снова за 3 недели создаем команду. Но условия уже другие, мир изменился, футбольная Украина изменилась. Получилось, конечно, не так, как мы хотели. Команда заканчивает первое коле с 11 очками, 10 забитыми мячами, внизу турнирной таблицы. Зимний перерыв мы проводим с пользой – удачная трансферная кампания, мощная тренерская работа дают результаты.

«Черноморец» во втором круге по игре и набранным очкам – одна из лучших команд лиги. Все чаще «моряки» демонстрируют футбол нашей мечты. Те, кто любит без особых поводов критиковать команду, пересмотрите матчи с «Шахтером», «Кривбассом», «Динамо». В итоге – мы в десятке. Хотя в нас почти никто не верил.

Лето-2023, снова тяжелая работа по сбору боеспособной команды. Напомню: это все происходит в условиях военного положения, под звуки сирен, летающих ракет и взрывов. Все равно удается усилить команду за счет свободных агентов. Сильных свободных агентов, подчеркну.

«Черноморец» в первой половине первого круга – команда, постоянно ведущая борьбу за топ-3. Да, далеко не самая длинная скамейка запасных, другие обстоятельства не дали закрепиться в группе лидеров. Но к зимнему перерыву мы подходим с высоко поднятой головой и в качестве полуфиналистов Кубка

За два года 4 раза создавали, даже перезапускали команду. 27 новых игроков, 15 легионеров, 68 официальных предложений, 172 отобранных игроков, более 500 проанализированных футболистов.

С огромной благодарностью вспоминаю время, проведенное рядом с Романом Иосифовичем. Это человек, который не может существовать без футбола. Игра ни на минуту не покидает его мысли. Я никогда не видел, чтобы знающий, образованный специалист даже свободное время тратил на просмотр матчей и тренировки. Тренер помог мне по-другому посмотреть на футбол. Я благодарен вам, Роман Иосифович, что вы поделились своим мировоззрением на любимую игру. Эти знания бесценны!»

На зимний перерыв «Черноморец» ушел на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка в 16 турах чемпионата Украины.

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Владимир Генинсон Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка вице-президент
Источник ФК Черноморец
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ROBOCOP
Это плохо... Посреди сезона не уходят...
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0
Муґунот Уух
да уж, страшная потеря 
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0
Перець
Якось пох
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0
Remark
По обличчю бачу, що українець, як і наш президент.
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0
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Gargantua
надеюсь в УАФ на работу перейдет
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