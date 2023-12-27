Пол МЕРСОН: «Зинченко – мое главное беспокойство в Арсенале»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон оценил шансы команды Микеля Артеты на чемпионство и раскритиковал украинца Александра Зинченко:

«Арсенал» теперь другая команда. Она многому научилась в прошлом сезоне, и во многом за счет потенциала Деклана Райса вышла на новый уровень.

Я думаю, «Арсенал» продолжит прогрессировать. И он способен стать чемпионом Англии в этом сезоне. Но проблема этой команды — её левый защитник, Александр Зинченко. В матче против «Ливерпуля» (1:1) он продемонстрировал откровенно плохую игру в обороне.

Зинченко — моё главное беспокойство, когда я размышляю о нынешнем «Арсенале». Думаю, он подходит только для матчей против команд, которые играют исключительно от обороны, и в которых «Арсенал» доминирует. Но для команд-лидеров Зинченко не годится.

Впереди «Арсенал» ждут матчи с «Вест Хэмом», «Фулхэмом», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». В этих играх надо брать максимум очков. Если команда этого не сделает, то, значит, она не имеет права выигрывать АПЛ».