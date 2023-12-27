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  4. РАКИЦКИЙ: «Буду рад, если вызовут в сборную»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 13:16 | Обновлено 27 декабря 2023, 13:33
486
9

РАКИЦКИЙ: «Буду рад, если вызовут в сборную»

Игрок донецкого «Шахтера» – о желаемом в отношении национальной команды

27 декабря 2023, 13:16 | Обновлено 27 декабря 2023, 13:33
486
9
РАКИЦКИЙ: «Буду рад, если вызовут в сборную»
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий признался, что мечтает вернуться в расположение национальной сборной Украины.

«Если получу вызов в национальную команду, я буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа. А гимн Украины тогда уже исполнил бы на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь», – заявил Ракицкий.

Как известно, в начале 2023 года Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер» после этапа карьеры в составе российского «зенита» и турецкого клуба «Алана Демирспор».

В нынешнем сезоне 34-летний защитник в составе «горняков» сыграл в 13 матчах, забил два гола и сделал один ассист. В сборную Украины (54 матча, 4 гола) Ракицкий не привлекался с 2018 года.

Ранее экс-игрок «Шахтера» Александр Кучер заявил, что Ярослав Ракицкий может усилить оборону украинской сборной.

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Ярослав Ракицкий сборная Украины по футболу
Источник Чемпион
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Комментарии 9
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А Ш
О молодець, якраз на наступний рік в збірну викликають 500 тис. чоловіків.
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+2
apepa
Ватникам не место в сборной Украины! Ты меня понял ракийцкий??
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+1
Burevestnik
Ярик на конец понял где правда где ложь.
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0
Алекс 122
Боже как вате не стыдно 
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-1
Лига конференций без динамо
А чего бы и нет рак лучший ,Зина уфимец какой патриот стал и молятся на него в сборной .
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-2
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