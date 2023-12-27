РАКИЦКИЙ: «Буду рад, если вызовут в сборную»

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий признался, что мечтает вернуться в расположение национальной сборной Украины.

«Если получу вызов в национальную команду, я буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа. А гимн Украины тогда уже исполнил бы на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь», – заявил Ракицкий.

Как известно, в начале 2023 года Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер» после этапа карьеры в составе российского «зенита» и турецкого клуба «Алана Демирспор».

В нынешнем сезоне 34-летний защитник в составе «горняков» сыграл в 13 матчах, забил два гола и сделал один ассист. В сборную Украины (54 матча, 4 гола) Ракицкий не привлекался с 2018 года.

Ранее экс-игрок «Шахтера» Александр Кучер заявил, что Ярослав Ракицкий может усилить оборону украинской сборной.