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  4. Александр КУЧЕР: «Ракицкий мог бы усилить оборону сборной Украины»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2023, 16:18 |
366
2

Александр КУЧЕР: «Ракицкий мог бы усилить оборону сборной Украины»

Бывший игрок «Шахтера» поделился мнением по поводу игры Ярослава Ракицкого

28 ноября 2023, 16:18 |
366
2
Александр КУЧЕР: «Ракицкий мог бы усилить оборону сборной Украины»
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Бывший игрок «Шахтера» Александр Кучер поделился мнением об игре Ярослава Ракицкого.

– Центральных защитников часто воспринимают как связку, как пару. А с кем вам комфортнее всего было играть в «Шахтере»?

– С Ярославом Ракицким. С Димой Чигринским очень приятно было играть. Ярик пришел из академии. Я понимал его, подсказывал, формировалась связка. Он всегда делал то, что я его просил. Ракицкий умеет слушать, это умный футболист, хорошо читает игру. Хорошая передача, хороший удар, качественный игрок.

– Ракицкий мог бы сейчас усилить сборную?

– Я думаю, да. Ну, слушайте, как он сыграл с «Барселоной»! Аплодировать можно ему! Ракицкий, когда вернулся в «Шахтер», зимой 2023-го, очень помог команде с чемпионством.

Напомним, Ярослав Ракицкий не вызывается в сборную Украины с 2019 года после скандального трансфера в питерский «зенит».

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Александр Кучер Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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Dovbush
Ага, у двох із Кучером. Можна й Чигринського додати
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+1
AndiM
Так само як і ти міг би допомогти.
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+1
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