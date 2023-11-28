Александр КУЧЕР: «Ракицкий мог бы усилить оборону сборной Украины»
Бывший игрок «Шахтера» поделился мнением по поводу игры Ярослава Ракицкого
Бывший игрок «Шахтера» Александр Кучер поделился мнением об игре Ярослава Ракицкого.
– Центральных защитников часто воспринимают как связку, как пару. А с кем вам комфортнее всего было играть в «Шахтере»?
– С Ярославом Ракицким. С Димой Чигринским очень приятно было играть. Ярик пришел из академии. Я понимал его, подсказывал, формировалась связка. Он всегда делал то, что я его просил. Ракицкий умеет слушать, это умный футболист, хорошо читает игру. Хорошая передача, хороший удар, качественный игрок.
– Ракицкий мог бы сейчас усилить сборную?
– Я думаю, да. Ну, слушайте, как он сыграл с «Барселоной»! Аплодировать можно ему! Ракицкий, когда вернулся в «Шахтер», зимой 2023-го, очень помог команде с чемпионством.
Напомним, Ярослав Ракицкий не вызывается в сборную Украины с 2019 года после скандального трансфера в питерский «зенит».
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