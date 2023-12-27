Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подготовка к Марселю. Пушич рассказал о соперниках Шахтера на сборах
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 13:11 |
434
0

Подготовка к Марселю. Пушич рассказал о соперниках Шахтера на сборах

Тренеру нужны топ-соперники

27 декабря 2023, 13:11 |
434
0
Подготовка к Марселю. Пушич рассказал о соперниках Шахтера на сборах
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич надеется, что клубу удастся договориться о сильных спарринг-партнерах на сборах в Турции, чтобы подготовиться к матчам плей-офф Лиги Европы против «Марселя».

«Я всегда хочу играть против самых сильных соперников во время подготовки. Почему? Потому что есть большое сопротивление, и поэтому ты должен играть на грани возможностей. Результат не так важен, ведь все дело в сложности поединков и в том, чтобы быть готовым к официальным матчам. Я хотел бы играть против сильнейших, но это не так легко во время зимнего перерыва, потому что мы будем находиться в Турции, и найти таких оппонентов непросто, потому что большинство чемпионатов уже вернется к игре. Надеюсь, удастся найти сильные команды в Турции, чтобы иметь хорошую практику. Конечно, это минус для нас, но повторюсь: мы приложим максимальные усилия, чтобы достичь этого уровня, пройти как можно дальше, хотя это нелегко».

«Да, трудно найти топовые команды и играть с ними для практики, но я бы этого хотел, потому что после пяти-шести матчей с такими оппонентами ты ментально, физически и тактически лучше готов к следующей игре с таким соперником, как «Марсель», клубом с невероятной историей, большим бюджетом и остальными качествами. Но таковы обстоятельства. Мы работаем над этим и увидим, сможем ли найти соперников в ближайшие две недели», – сказал Пушич.

По теме:
Алексей БЕЛИК: На матчах Шахтера U-19 было 15-20 скаутов европейских клубов
Никита ШЕВЧЕНКО: «В Александрию пришло много молодежи, пока набиваем шишки»
Рух решил присоединиться к проекту УПЛ-ТВ
Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Другие виды | 27 декабря 2023, 07:16 3
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск

Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида эмигрировали в США еще летом нынешнего года

15 млрд евро на три сезона. Суперлига обещает клубам большие деньги
Футбол | 27 декабря 2023, 14:29 0
15 млрд евро на три сезона. Суперлига обещает клубам большие деньги
15 млрд евро на три сезона. Суперлига обещает клубам большие деньги

Турнир хочет бороться с УЕФА с помощью денег

Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Футбол | 27.12.2023, 12:31
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
Футбол | 26.12.2023, 14:57
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Футбол | 27.12.2023, 10:48
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
26.12.2023, 17:33 8
Футбол
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
26.12.2023, 17:52
Бокс
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
26.12.2023, 15:12 3
Футбол
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
26.12.2023, 22:17 18
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
25.12.2023, 23:20
Теннис
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
25.12.2023, 20:50 7
MMA
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
26.12.2023, 12:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем