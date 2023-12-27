Подготовка к Марселю. Пушич рассказал о соперниках Шахтера на сборах

Наставник «Шахтера» Марино Пушич надеется, что клубу удастся договориться о сильных спарринг-партнерах на сборах в Турции, чтобы подготовиться к матчам плей-офф Лиги Европы против «Марселя».

«Я всегда хочу играть против самых сильных соперников во время подготовки. Почему? Потому что есть большое сопротивление, и поэтому ты должен играть на грани возможностей. Результат не так важен, ведь все дело в сложности поединков и в том, чтобы быть готовым к официальным матчам. Я хотел бы играть против сильнейших, но это не так легко во время зимнего перерыва, потому что мы будем находиться в Турции, и найти таких оппонентов непросто, потому что большинство чемпионатов уже вернется к игре. Надеюсь, удастся найти сильные команды в Турции, чтобы иметь хорошую практику. Конечно, это минус для нас, но повторюсь: мы приложим максимальные усилия, чтобы достичь этого уровня, пройти как можно дальше, хотя это нелегко».

«Да, трудно найти топовые команды и играть с ними для практики, но я бы этого хотел, потому что после пяти-шести матчей с такими оппонентами ты ментально, физически и тактически лучше готов к следующей игре с таким соперником, как «Марсель», клубом с невероятной историей, большим бюджетом и остальными качествами. Но таковы обстоятельства. Мы работаем над этим и увидим, сможем ли найти соперников в ближайшие две недели», – сказал Пушич.