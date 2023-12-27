Владислав КОЧЕРГИН: «Стараюсь, чтобы в сборной на меня обратили внимание»
Украинский полузащитник – о планах в отношении национальной команды
Полузащитник польского клуба «Ракув» Владислав Кочергин поделился желанием быть востребованным тренерским штабом национальной сборной Украины.
– Ваша успешная игра за «Ракув» остается без внимания тренерского штаба сборной Украины. Вы для себя нашли ответ?
– Конечно, хочется получить приглашение в сборную Украины, но не зацикливаюсь на этом. Я выхожу на каждый матч за «Ракув» играть на максимум, а остальное зависит от Сергея Станиславовича. Я буду счастлив, если это случится. Если нет – буду болеть и надеюсь увидеть нашу команду на Евро-2024. У сборной Украины сейчас очень серьезная конкуренция, поэтому я стараюсь прогрессировать и показывать тот футбол, чтобы на меня обратили внимание, – сказал Кочергин.
В текущем сезоне 27-летний Кочергин провел 34 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста за «Ракув».
Ранее жена Владислав Кочергина похвасталась сексуальной фигурой в отпуске на Бали.
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