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27 декабря 2023, 12:55 | Обновлено 27 декабря 2023, 13:19
106
0

Владислав КОЧЕРГИН: «Стараюсь, чтобы в сборной на меня обратили внимание»

Украинский полузащитник – о планах в отношении национальной команды

27 декабря 2023, 12:55 | Обновлено 27 декабря 2023, 13:19
106
0
Владислав КОЧЕРГИН: «Стараюсь, чтобы в сборной на меня обратили внимание»
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Полузащитник польского клуба «Ракув» Владислав Кочергин поделился желанием быть востребованным тренерским штабом национальной сборной Украины.

– Ваша успешная игра за «Ракув» остается без внимания тренерского штаба сборной Украины. Вы для себя нашли ответ?
– Конечно, хочется получить приглашение в сборную Украины, но не зацикливаюсь на этом. Я выхожу на каждый матч за «Ракув» играть на максимум, а остальное зависит от Сергея Станиславовича. Я буду счастлив, если это случится. Если нет – буду болеть и надеюсь увидеть нашу команду на Евро-2024. У сборной Украины сейчас очень серьезная конкуренция, поэтому я стараюсь прогрессировать и показывать тот футбол, чтобы на меня обратили внимание, – сказал Кочергин.

В текущем сезоне 27-летний Кочергин провел 34 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста за «Ракув».

Ранее жена Владислав Кочергина похвасталась сексуальной фигурой в отпуске на Бали.

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Владислав Кочергин сборная Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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