ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой

Жена украинского футболиста польского клуба «Ракув» Владислава Кочергина Карина поделилась новыми фотографиями в своем Instagram.

Карина Кочергина и Владислав отправились на Бали.

«Добро пожаловать на Бали», – написала Карина.

У Владислава и Карины есть сын – Тимур, которому сейчас 1 год.

В текущем сезоне чемпионата Польши Владислав Кочергин провел 14 матчей в футболке «Ракува», в которых отметился 3 голевыми передачами и 2 голами.

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