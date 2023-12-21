ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
Карина опубликовала новые фотографии в своем Instagram
Жена украинского футболиста польского клуба «Ракув» Владислава Кочергина Карина поделилась новыми фотографиями в своем Instagram.
Карина Кочергина и Владислав отправились на Бали.
«Добро пожаловать на Бали», – написала Карина.
У Владислава и Карины есть сын – Тимур, которому сейчас 1 год.
В текущем сезоне чемпионата Польши Владислав Кочергин провел 14 матчей в футболке «Ракува», в которых отметился 3 голевыми передачами и 2 голами.
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
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