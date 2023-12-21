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  4. ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
Польша
21 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:53
496
5

ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой

Карина опубликовала новые фотографии в своем Instagram

21 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 21 декабря 2023, 01:53
496
5
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
Instagram. Владислав Кочергин, его жена и сын

Жена украинского футболиста польского клуба «Ракув» Владислава Кочергина Карина поделилась новыми фотографиями в своем Instagram.

Карина Кочергина и Владислав отправились на Бали.

«Добро пожаловать на Бали», – написала Карина.

У Владислава и Карины есть сын – Тимур, которому сейчас 1 год.

В текущем сезоне чемпионата Польши Владислав Кочергин провел 14 матчей в футболке «Ракува», в которых отметился 3 голевыми передачами и 2 голами.

ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой

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фото lifestyle Владислав Кочергин
Источник Sport.ua
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Артур Отаманчук
мрази ни совести ни чести
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+2
Serhii P.
Кому війна, а Кочергіним жопу попарити на Балі.
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+2
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Mr Voevudskiy
Сколько в этой жене пластики.. ужос
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+1
Евгений Кожушко
Губи, цицьки надуті, інтелекту не проглядається, все як полагається нормальній дружині футболіста🤦‍♂️
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0
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